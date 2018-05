Saiban disimular Vdes. a pequena e, moi probablemente, superflua anécdota familiar antes de irmos coa temática que ha de ocupar as presentes liñas. Pero é o caso de que o autor das mesmas medrou e chegou á idade adulta entre algo así como o yin e o yang respecto do tratamento que a deusa Fortuna nos viñese deparar, tanto aos meus como a min mesmo, ao longo da vida. Deste xeito, mentres a tía Chelito teimaba nunha suposta luminosidade activa, vital e exitosa a nos protexer a todos os do seu sangue, esoutra, igualmente tía, Obdulia persistía -cal se se vise afectada polos síntomas do complexo de Polícrates- en que, queiras nos queiras, tras calquera sorte de premio, viña agardarnos irremediablemente un decidido fracaso. En fin, o que se di, unha completa gafe; Obdulia?; máis ben Dona Azarenta, como alguén a veu alcumar.

Foron pasando os anos e deixei de preocuparme por semellante debate. Porén, á vista dalgúns acontecementos que están a ocupar a actualidade, é o caso que non podo máis que volver examinar o mundo que me rodea e, ao tempo, examinar a miña propia ventura. A conclusión á que chego é que Chelito levaba razón: polo menos no que a min respecta, si que fun/son un ghicho con sorte. Desde logo, tentarei explicarme de contado.

Verán: como queira que resultei ser axiña un rapazolo de complexión forte, alto -o que se di un tanto/bastante mangallón- e, malia que de formas pacíficas, non exento de xenio, foron moi poucos aqueles que se atreveron, neses anos da infancia e adolescencia, a tentar intimidarme, arredarme... facerme de menos. Antes ben, cando algún deles ousaba espetarme aquilo de "¡gafitas, cuatro ojos,/capitán de los piojos!", sempre procuraba, o ruín, que entre nós houbese a suficiente distancia para botarse logo a correr. Traducido á linguaxe de agora mesmo: non, non padecín nunca acoso escolar ou o que na hora presente lle din bullying.

Non teño memoria, de certo, arredor de calquera relación de dúbidas, incertezas..., fantasías e/ou soños imprevistos sobre os meus gustos físico-amorosos: con maior ou menor suceso no labor, debo declarar que as miñas querencias sempre se dirixiron cara ao eido feminino. Polo demais, de maneiras un tanto zouponas, non teño noticias tampouco de devir algunha vez obxecto de desexo por parte de alguén do meu propio sexo. En consecuencia, nunca fun vítima de discriminacións por mor de resultar sospeitoso de non comparecer, con nitideza, como "un home como é debido". La Patria y olé non se foi avergonzar de min.

Estudei na escola nacional; fun ao instituto e acudín á universidade. Apenas algún tempo despois de rematar os estudos, fun quen de acceder á función pública e aí permanecín sen maiores contratempos. É dicir, xamais experimentei a condición de parado. Asemade, cómpre dicir que nada sei arredor de sentirme asoballado, explotado... -isto é, non para alén do que o sistema nos impón, si ou si, a tutti quanti-, ter que lamberlle os pés ao patrón, deixar de cobrar o meu soldo puntualmente, renunciar ás vacacións ou ter que aturar unha perda magoante dos dereitos laborais. A diferenza daquilo que estou a ollar -e padecer; son pai de fillos- á miña beira, entrei na idade adulta con plena independencia económica.

En fin, considero bastante/moi pouco previsible que, un día destes, unha manada de mulleres me someta -aproveitando a súa superioridade físico-numérica- a sometemento e sumisión, impedindo así que eu poida actuar de xeito libre en materia sexual. Síntome ben lonxe, daquela, dese pesadelo consistente en que, sen previo consentimento da miña parte, senón coacciado, resultase devir a vítima dunha violación -ou dun abuso, segundo a sentenza dun tribunal ad hoc- por parte das (hipotéticas) referidas agresoras. Non haberei de aturar, polo tanto, ningún xuíz-pornógrafo que me veña preguntar se mostrei "oposición ou simple negativa" aos requerimentos, se houbo en min "dor ou pracer", se aquilo foi "inferno ou paraíso" e así toda unha, tan ampla como noxenta, relación de horrores inquisitoriais. O dito: son un ghicho con (moita) sorte... Ou non.

Na miña candidez, eu pensaba sempre que, en todo caso, se trataba da mesma boa fortuna, a miña, que lles debería caber a todos os meus concidadáns e a todas as miñas concidadás, habitantes dun estado, o español, que se define democrático, de dereito e cuxa Constitución nos declara a todos iguais en dereitos e deberes, fóra de calquera especie de discriminación. "Palabras, palabras, palabras" -espetaba, incrédulo, o príncipe Hamlet-: non terei, entón, a sorte de velas convertidas en feliz realidade?