Metido como está el gobierno del señor Rajoy en una espiral de difícil salida -porque con una frecuencia casi previsible soporta un escándalo en el PP-, no debiera extrañar la inquietud que demuestra por el anuncio de recortes en los Presupuestos de la UE. Y no solo por lo la obviedad de que eso significa menos dinero a repartir, sino porque "toca" de lleno la única línea en que hasta ahora aporta éxitos a la sociedad española: la de la Economía. Y aunque no parezca amenazada del todo en las previsiones, disponer de menos dinero nunca es un aviso que deba ignorarse.

En términos de Galicia, los recortes se anuncian en los Fondos de cohesión y en los destinados a la Política Agraria Común. Y como en ambos este antiguo Reino es aún especialmente sensible, no parece que baste con la bienintencionada reacción de la Xunta cuando dice que hará "cuanto pueda" para reducir los efectos. Y pocos son los que dudan de que lo intentará, pero la tarea, probablemente ya tardía, excede a sus posibilidades reales de éxito: es más "cosa" del Gobierno central, y lo malo es que el momento no permite demasiados optimismos.

(No se trata de sumarse a la larga procesión de críticos a cuanto hacen don Mariano y sus ministros, entre otras cosas porque en ella hay acólitos que ya se ocupan no de analizar, sino de descalificar. Pero, aun así, no debieran olvidarse las referencias de la UE a varias de las últimas medidas del Gobierno de España, entre ellas la de la subida de las pensiones y determinadas partidas del proyecto de cuentas generales del Estado para 2018. Y, sobre todo, por las reticencias europeas en el modo de hacerlas: decir algo hoy y anunciar mañana lo contrario).

En cuanto a las repercusiones gallegas del recorte de los Fondos, desde una opinión personal, y atendiendo sobre todo a los efectos directos en las personas -lo que ahora algunos políticos llaman "la gente"- parece más preocupante, aunque tenga una proporción menor, el que se anuncia para la PAC -un 5%-, porque va a incidir en un sector que aquí atraviesa ya una crisis demasiado antigua. Y porque, en consecuencia, cualquier daño colateral será más grave: el mundo agropecuario gallego es, más que ningún otro, asunto de esa "gente" que tanto se cita y tan poco se atiende.

El hecho de que se hable de un proyecto presupuestario susceptible de alguna modificación, debería ser un acicate para quienes puedan intentar modificarlo al menos para que resulte más equilibrado. La cohesión, es cierto, apunta a obras públicas y, por tanto, a la creación de empleo de la que tan necesitado está este antiguo Reino, pero la PAC es otra cosa. Y lo es porque un recorte, por pequeño que parezca, es lluvia sobre mojado o, dicho de otro modo, afectaría a puestos de trabajo ya existentes y en un nivel de remuneración y/o rentabilidad ciertamente bajo. Por eso, a la hora de priorizar esfuerzos, deberán los responsables medir bien las consecuencias y, para acertar, tener buen pulso.

¿Eh...?