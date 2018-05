Vigo anda también entre libros

Vaquero y sus premios. Hace tiempo que no hablamos aquí el fotógrafo vigués Ramón Vaquero, así que os traemos una de sus fotos para que recibáis su belleza. Hace poco viajó a Holanda, invitado como jurado del Holland International Image Circuit junto a varios fotógrafos y fotógrafas de Irlanda, Escocia, Noruega, Bélgica y Holanda. A su regreso se encontró con la notificación de un premio concedido en Londres,en los International Photographer of the Year, luego otros dos de diferentes certámenes... Como cuelgue del cuello todos los premios, que tiene, doblará su columna.

Como bien sabéis los generosos lectores de esta sección, razones varias como la devoción me llevan desde Vigo cada poco a la muy eclesial y estudiantil ciudad de Salamanca, y en la última ocasión tuve la suerte allí de toparme con una feria del libro no anémica como la nuestra sino más bien rolliza. Pero Vigo está en todas partes y, paseando entre sus casetas, encontré un libro, " Conversaciones sobre periodismo radiofónico", coordinado por Chelo Sánchez. Lo abrí distraídamente por una de sus páginas y ¿quién creéis que me apareció sonriéndome desde la foto? Pues nada menos que nuestro radiofónico José Ignacio Plaza, salmantino que hizo muy buena radio en Vigo y ahora vive en Ponteareas. Seguí mi literario camino y en otro stand hallé libros de otros dos vigueses: uno de Alfonso Armada, " Por carreteras secundarias", y otro de un coruñés que ama a Vigo, Manuel Rivas, "Contra todo esto". Por la tarde, ese día, revisité su hermoso Museo de Art Noveau y Deco, donde está una de las colecciones de muñecas más importantes del mundo, y eso me recordó que otro vigués de adopción, José Mari Peláez, se inspiró en su propietario para escribir su último libro, " El hombre de las muñecas", que luego busqué sin éxito, vuelto a la feria del libro, en otra de las casetas. Vigo está en todas partes, queridos.

Un evento grill superchulo

Me cuenta ese vigués supercreativo llamado Marcos Vila que fue memorable el evento que el nuevo restaurante GoikoGril, en Rosalía Castro, organizó el pasado miércoles. La capacidad de convocatoria de estos hamburgueseros de la capital del reino entre las nuevas generaciones y las no tan nuevas es asombrosa. Y así, se pudo ver por allí a nuevas promesas como la hija de mis queridos Silvino y Rosa de Aerolíneas Federales, Daniela Díaz Costas, ahora arrancando los halagos de Risto Mejide en Factor X, algún Gran Hermano y muchos de esa nueva especie llamados influencers, entre ellos: IsThisIrene, Irina María Negut, GGVero o Carlos Pastoriza, que parece ser que estos cuatro angelitos solos ya suman 219.000 seguidores, que aún no tengo claro qué es, pero casi asusta. ¡Ay, queridos mozalbetes!

Pepe Bordallo, "The Big"

¡Hombre, Pepe Bordallo, cariño trianero, qué bien que te hayan dado un Premio Honorífico de los Martín Códax junto a Quique Alvarado! No sé a qué otros vigueses les han dado salvo a Eladio y los Seres Queridos y a Uxía, que es de Porriño, pero tú te lo merecías aunque, por no ser la altura tu virtud, no te encuentro ni con lupa en la foto de todos los premiados de este año. ¿Cómo no va a merecer premio un tipo al que yo ya conocí de niño (yo) tocando en la primera movida, al final de los 60, en los Diávolos, Los Zuecos, Revólver, Outeiro, Doa...? Felicidades, chavalín.

De petroglifos y afiladores

Hoy se estrena Pepe Galovart, ese estudioso de las rocas y sus significados y autor del "Laberinto Atlántico". Se estrena con un tipo peculiar, Juan Carlos Campos, y el libro de este "Grabados rupestre de la provincia de León". En la librería Andel de Camelias, 102. Digo que es un tipo peculiar porque su trabajo en la empresa familiar es patear los pueblos de León buscando agua y haciendo pozos y su vida cambió desde que halló en el astorgano Monte Teleno unos petroglifos. Su padre es un ourensano que se fue como afilador a la Maragatería y... que os cuente el hijo.