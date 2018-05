Pues la verdad es que, dicho como opinión personal y el respeto que se merece la Cámara, no parece que la declaración institucional del Parlamento gallego criticando la sentencia contra los individuos conocidos como "la manada" sea la mejor decisión de los últimos tiempos. Ni la más oportuna; primero, porque puede suponer, al menos desde el punto de vista de quien escribe, una injerencia política, además de institucional, hacia el poder -independiente: si no, habría un gran problema- judicial y, segundo, por la paradoja de que implica reforma legislativa "en caliente".

Dicho lo anterior, que naturalmente es opinable, cabe una observación más para dejar constancia de la decepción que puede suponer para muchos el que la excelente iniciativa del señor presidente Santalices de acercar a la calle la realidad parlamentaria haya podido aplicarse en sentido equivocado. Porque aproximar no debe interpretarse como callejear ni, expuesto de otro modo, atender sin más el ruido del exterior, sea cual fuere y las razones que alegue. Y sobre todo cuando eso suponga la apariencia de aceptar una presión indebida. Por lo menos.

Desde luego se puede discutir la mayor -que la crítica implícita en la declaración institucional suponga esa injerencia-, pero es la única conclusión lógica. Aparte de que también implique confusión entre atender a la opinión pública y a las manifestaciones más o menos ruidosas: el callejeo no es buen método ni para pescar votos, sobre todo cuando las elecciones quedan lejos. Hoy mismo, por ejemplo, se convoca una huelga de estudiantes contra la sentencia que también critica el Parlamento gallego. Y esa coincidencia mezcla, para muchos, la discutible oportunidad con un oportunismo innegable.

En este punto parece conveniente dejar claro otro punto. La disconformidad con la postura de la Cámara gallega no supone que la condena de unos agresores sexuales se considere inadecuada. Y no solo porque el caso -y en especial la difícil interpretación de sus circunstancias- hace obligado un conocimiento a fondo de los hechos y otro mayor aún de los conceptos jurídicos aplicables, sino la espera a la fase de los recursos. Y presionar desde la calle, en cualquier causa, a los jueces no beneficia en ningún caso al interés de la Justicia.

Es verdad que cualquiera, hombre o mujer, con recta conciencia, puede considerar "blanda" la condena de esos desaprensivos, pero discrepar no es lanzarse al ruido y el alboroto. En todo caso, habría que atender a lo que diga la comisión formada para plantear una reforma del Código Penal -aunque sea "legislar en caliente": se demuestra así que no siempre es malo por definición- y, mientras, respetar escrupulosamente a lo

s jueces, esperando el recurso. Pero imitar, de alguna forma, al ministro de Justicia en las declaraciones que en tal condición hizo es añadir combustible a una volátil caldera. El Parlamento gallego lo ha hecho, seguramente en flagrante error, olvidando sus miembros que son legisladores y no juzgadores y también el sabio refrán que recomienda aquello de "zapatero a tus zapatos".

¿Verdad...?