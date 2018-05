Un jueves de patrias y museos

Hoy no sé si empezar a escribir con el Gaudeamus Igitur, por el encuentro que habrá por la mañana en Belas Artes de Pontevedra sobre el modelo museográfico en Galicia, o con el himno gallego por la convocatoria que ha hecho para la tarde en el Colegio de Arquitectos de Vigo una nueva plataforma de más patria, más bandera gallega (incluso con agitación en los estadios), más Galicia, más soberanía, más autodeterminación, más gallego en las aulas y en los medios, más república y todo ese relato que se oye en la Cataluña de un lado pero nada en la del otro. A Pontevedra irán de Vigo a hablar hoy de lo que pasa en el museo MARCO artistas como Iria Presa, Isaac Pérez Vicente, Carme Nogueira... la presidenta de Amigos del MARCO Daniela Sarraíno, los críticos de arte Carlos Bernárdez o Ania González, el historiador y gestor cultural Julio Gómez... A lo de Vía Galicia, que así se llama la plataforma nacionalista, irán el crítico teatral Manuel Xestoso, el sindicalista Suso Seixo, la profe universitaria de Filología Inglesa y especialista en Género Ana Bringas... ¡Qué jueves!

Una cena por el cáncer

Pero para poder opinar sobre la supervivencia de los museos o de las patrias oprimidas de aquí y de allá, es importante antes la supervivencia de la persona; antes que la especulación cultural o política está la salud o la enfermedad y cuando toca el cáncer, que toca a tantos, hay que arrimar el hombro con los afectados, que hoy son los otros pero mañana podemos ser nosotros. Por eso se hacen cenas como la que la Asociación Española Contra el Cáncer organiza este sábado a las 21.30 en el club Financiero de Vigo, y me lo cuenta María de los Ángeles Pazos. Si os apuntáis, si pagáis los 40 euros, no solo cenaréis y socializaréis, sino que contribuiréis a una causa en la que nadie debe mirar a otro lado. El teléfono de la AECC en Vigo: 986 220303.

Y una "enchenta" de furancho

¡Anda, si volvió a abrir el furancho de Manolo Costas Garrido, allí en Maceiriña-Cabral, al que fui el pasado año con Emily Boullosa y medio Cuerpo policial! No pude ir este viernes pasado pero allí había, entre decenas, vigueses de pro como Juan Martínez y sus retoños Rosa María e Iván, Ángel Fernández y Celia... Me cuenta Boullosa, que este sí que no falla, que fueron el viernes porque ese día Manolo "O Corisco" prepara al horno los famosos "picolinos" con albariño, cerveza, pimientos y patatas, todo ello bajo la atenta supervisión culinaria de Juan Corzón Mourelle. Ya sabéis la vida de un furancho (vive mientras tiene existencias), donde podéis comer platos como "raxo a la parijuela", lacón, oreja, chorizo, morro, tortilla, empanada de bacalao con pasas, huevos de la casa... Pero Manolo pone a disposición de los clientes un asador, por si quieren probar sus artes con productos que ellos mismos lleven. ¿Vino? Pues podéis testar los de sus propiedades en Pexegueiro (O Rosal), tanto tinto, como albariño, godello, treixadura, caíño... En fin, que aquí hablamos de la alta restauración pero no menos de la cocina popular y casera. ¡Viva o Corisco!