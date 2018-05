Manuel Rodríguez, finalista del Certame de Relato Curto organizado por Fanpa

El alumno del colegio de Figueiroa Manuel Rodríguez Rajoy ha sido seleccionado como finalista en el VI Certame de Relato Curto, organizado por la Fanpa. El trabajo realizado por el estudiante estradenses es uno de los 120 escogidos entre los 1.098 relatos presentados. Según las bases del certamen, su relato será editado en un libro por la editorial Kalandraka junto con un relato hecho expresamente para el certamen del escritor Antonio García Teijeiro. Además, su relato se publicará en el Diario de Pontevedra en verano. Por ser finalista recibirá un ejemplar del libro y un diploma en el acto de entrega de premios. También ese día, de entre todos los escogidos, se dará a conocer el nombre de los finalistas destacados de cada categoría después del ganador y que tendrán como premio un taller de creación literaria que impartirá la escuela de escritores de la Asociación de Escritores en Lengua Gallega a finales de junio.

Coloquio con Ánxela Gracián en el Antón Losada Diéguez

El IES Antón Losada Diéguez de A Estrada acoge esta tarde, de 16.30 a 18.10 horas, un coloquio con la escritora Ánxela Gracián en torno a la vida y obra de María Victoria Moreno, a quien este año se le dedica el Día das Letras Galegas. Concluido el coloquio, realizado por los alumnos del primer curso de Bachillerato, el alumno Iván Calviño Soto interpretará un rap de su autoría acompañado por el coro del centro. La actividad se incluye en la programación diseñada por este centro educativo para la conmemoración de las Letras Galegas 2018.

Presentación del libro de Clara Iglesias en O Foxo

La asociación cultural Vagalumes, en colaboración co CEIP do Foxo, organiza la presentación del libro Os nomes da Estrada, orixe dos topónimos das parroquias e lugares do Concello da Estrada de la editorial Fervenza. En esta ocasión el acto será el jueves, a las 20.30 horas en la biblioteca Xosé Neira Vilas del colegio de O Foxo. Intervendrán Rosa Ferreira, David Otero, María do Carme Sangiao, Pilar Guerrero y la autora, Clara Iglesias.