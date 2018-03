Acechan vientos electorales y comienzan las tropas a agudizar los sentidos, a fijar cascos y arneses, y a procurar el otero desde el que divisar los frentes a acometer. Son tiempos de inquietud y zozobra, de nervios y congoja; animados siempre de la cauta esperanza en la confundida amistad del político: la que a menudo antepone el yo al nosotros, lo mío a lo nuestro y lo privado a lo público. ¿Cómo puedo contribuir si no estoy?, inquiere desabrido. ¿Cómo coadyuvar al interés general si no puedo conjugar el verbo estar?, se defiende. ¿Cómo demostrar si no soy convidado?, se revela. Es consciente de que la infidelidad en política es moneda en curso y que en este campo los juramentos eternos tienen fecha de caducidad: duran a menudo lo que dura el cargo o la promesa. Al fin y al cabo, también los visigodos y sus métodos electivos hicieron su aportación al patrio ADN.

Al hilo de lo cual, quiero recordar que la incorporación de Patria (con mayúscula) a nuestra Constitución, que como la bandera española tanto sarpullido provoca en la parte sensible de la epidermis de Pablo Iglesias y algunos otros, no en la otra, no es obra de Franco, ya había muerto; ni siquiera de Fraga o Suárez. La propone, sorpresas del camino, un por entonces comunista catalán; sabio, docto y leal con su país: Jordi Solé Tura.

Por lo tanto, orgulloso también de reconocer que en la historia de nuestros pueblos y gobiernos hubo gentes que en el servicio a los demás encontraron y encuentran también hoy la razón y el sentido a cada minuto de sus vidas.

Mientras tanto, convienen Rajoy y Sánchez e Iglesias que salvo pequeñas escaramuzas no son momentos de batalla y sí de orden cerrado. Es preciso reponer las tropas de tanta acometida y ordenar el paso de las nuevas formaciones. Saben que sus ejércitos no lo conforman unidades espartanas, juramentadas para regresar de la campaña con el escudo o sobre él, pero sí voluntades dispuestas a defender las posiciones asignadas. Sin embargo, confían el triunfo a la bondad y pericia de sus mandos cuando el teatro de operaciones ha cambiado y el armamento ya enmohece.

Así, pese a la ingente aportación de Rajoy a la recuperación económica y al sosiego catalán en momentos tan convulsos, ha de intuir que España precisa de un forzado y ágil discurso que preceda siempre a los hechos y defina desde el poder los retos a alcanzar. Y muchos son los medios que permiten a un gobernante estar en la constante y obligada sintonía con los ciudadanos. No solo en espíritu, como algunos aconsejan y disponen con displicente actitud, sino con la palabra; el camino más recto entre dos voluntades. El mismo que también deberán seguir los ministros, si quieren hacer carne del deseo.

Sánchez, por su parte, se debate entre las cuentas pendientes de sus deudos y la insularidad propia de quien vive alejado del calor del Congreso y debe hacer su cuerpo presente a través de la palabra profética de sus generales. Es consciente en todo caso de que el sorpaso de Iglesias no es más que un lejano y vago recuerdo de quien se diluyó en el ácido de su atrabiliaria e incompetente personalidad, y del que tan solo espera unos votos que agradecerá sin duda con el desdén de una sonrisa, en la esperanza de alcanzar la Moncloa. Sabe también que Pablo no es el de Tarso, que él y los suyos nunca caerán del caballo desbocado de su populismo espartaquista, que como Othar, el equino de Atila, arrasó vidas, haciendas, derechos y esperanzas por donde pasó.

Los tres enfilan hoy con espanto y torva mirada las andanzas de un Rivera, al que en su interior quieren no arrendar las ganancias que auguran los oráculos. Se resisten a aceptar que las urnas puedan ungir a quien ha hecho de la exigencia a los demás y la indolencia propia, cuando no irresponsabilidad, su forma de gobierno. Sin embargo, es el español un pueblo inquieto, disonante e inconforme que antes se rinde a la bondad de un razonamiento que a la virtud de una espada.

Bien harán todos en ofrecer lo mejor de sus capacidades al bienestar del país y desterrar sus cuitas y peleas al Water-loo de Puigdemont, que al fin y al cabo no es más que doblemente un aseo.