Amigos da Empanada suspende el cocido popular previsto para este sábado

La Asociación de Amigos da Empanada anunció ayer la suspensión de un cocido popular que estaba previsto para el próximo sábado en la Praza Juan Salgueiro de A Bandeira. Las pocas reservas retiradas para el ágape y la previsión de mal tiempo para todo el fin de semana son las razones que aduce el colectivo para no celebrarlo. Desde la organización lamentan esta decisión, pero consideran "que las circunstancias no son las más propicias para la celebración de este evento, y para disfrutar de una comida en la que reunirnos, que era el objetivo principal de la iniciativa", indicaron. Además, la asociación de A Bandeira recuerda a las personas que ya habían retirado su entrada, que podrán recuperar el dinero en el Café Bar Arume, la Taberna do Músico y el Café Bar Bernabé.

La Banda de Merza ofrece su "Artistas da Artística"

La Banda Artística de Merza programa para el próximo 28 de marzo un concierto bajo el nombre de "Artistas da Artística", que dará comienzo a las 21.00 horas en el Auditorio Valero-Guzmán de Vila de Cruces. El certamen se enmarca dentro de las celebraciones de los 90 años de la formación bandística cruceña. En el concierto participan Carlota Salgado, Noelia Ramos, Carla Suárez, Fran Fernández, José Fungueiriño, Jorge Fernández, Óscar Fernández, Miguel Blanco, Pedro Pintos, Pablo Fernández, Millán Molina y Roi Guzmán. David Fiuza dirigirá la actuación que cuenta con la colaboración de la Deputación de Pontevedra.

Taller de fotografía en Lalín

La Casa da Xuventude de Lalín organiza un taller de fotografía y retoque digital que arranca el próximo 5 de abril y finalizará el 10 de mayo. El seminario tendrá lugar todos los jueves en horario de 19.00 a 20.45 horas. Las solicitudes y la obtención de más información sobre esta actividad se deben dejar y realizar en la propia dependencia autonómica de la cabecera comarcal dezana. También se puede llamar al teléfono 886 151 267 para obtener más información sobre este taller fotográfico.