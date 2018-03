Dicho con todo respeto, como siempre, parece oportuno expresar una cierta sorpresa por el dato de que en la agenda de la "cumbre" hispano/portuguesa de Elvas se incluya un proyecto de colaboración en infraestructuras entre los gobiernos de los dos países. Y más sorprendente aún es que se trate de la construcción de un tramo ferroviario para mercancías entre el entorno de Lisboa y la frontera por Extremadura. Previsiblemente para conectar después con un corredor hacia la UE dotado de un presupuesto multimillonario en parte financiado con fondos europeos.

Ya en este punto resulta necesario matizar que no se trata de criticar esos planes ni mucho menos de reprochar que se aborden entre los dos gobiernos. Pero desde luego sí que procede insistir en la sorpresa que supone su inclusión en la agenda, siendo así que el gobierno del señor Rajoy, y probablemente el anterior que presidía don José Luis Rodríguez Zapatero, apenas mostraron interés -aparte del corredor Mediterráneo, que dejaron tramitado y resuelto- por el Atlántico, que incluiría Galicia y Asturias y que está pospuesto hasta el 2027, y eso con mucha suerte.

Nada habría que objetar, sin embargo, a la colaboración que se pretende en Elvas, que sin duda tiene un valor estimable para España y Portugal, si no fuese porque ese valor supone un riesgo para los intereses galaico/asturianos, y, de forma especial, para sus puertos. Porque si es verdad que a día de hoy las rutas marítimas pueden ser utilizadas para el transporte de mercancías, no lo es menos que renunciar por una década, más o menos, a la ferroviaria constituye un perjuicio potencial difícil de evaluar ahora mismo, pero que en cualquier caso es preciso tener en cuenta.

Existe, además, otra observación que hacer. Quizá subjetiva y, por tanto, muy opinable, pero que sin duda compartirán no pocos gallegos/as. Es la sensación de que a la hora de la verdad, la proclamada afinidad entre los gobiernos de Madrid y de Santiago no es tanta como parecería vistos los resultados electorales de 2016 en esta comunidad, que abrieron las puertas de Moncloa al señor Rajoy, pero que no supusieron, como se decía, beneficios dignos de reseñar para este antiguo Reino. Y alguien podría pensar, si se citan los casos, que ha sido más bien al contrario.

Dicho todo ello, quizá sea necesario dejar claro que no se pretende algún trato de favor, especialmente beneficioso para los intereses gallegos frente a los de otros. Eso sería una forma de discriminación que tantas veces antes se ha padecido aquí y que se ha denunciado como injusta. Pero cuando se repite lo contrario, que las reivindicaciones estratégicas de Galicia son olvidadas o aplazadas casi per in saecula saeculorum, no queda más remedio que reivindicar su derecho por cualquier método legítimo. Y eso sin presuponer ni enemistades ni injerencias indebidas: solo la defensa de aquello que se considera un trato inaceptable.

