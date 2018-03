Empiezo con Tomás Camacho

El mar de Anxo. Entro en El Capitán y veo, absortado, una foto de una percebeira que me atrapa y me traslada a los cuadros de Marineros que vi días atrás en la magna exposición de José Suárez en Salamanca. Otras fotos de Anxo Cabada por el restaurante, que como dijo Basilio Losada de ellas, hablan por sí mismas: rostros quemados por la sal, minerales, profundamente humanos. Y ese mar de los percebeiros, asesino a sueldo según Alfonso Armada. ¡Qué fotazas!

El mar de Anxo. Entro en El Capitán y veo, absortado, una foto de una percebeira que me atrapa y me traslada a los cuadros de Marineros que vi días atrás en la magna exposición de José Suárez en Salamanca. Otras fotos de Anxo Cabada por el restaurante, que como dijo Basilio Losada de ellas, hablan por sí mismas: rostros quemados por la sal, minerales, profundamente humanos. Y ese mar de los percebeiros, asesino a sueldo según Alfonso Armada. ¡Qué fotazas!

Hoy comienzo a escribir con la guitarra de Tomás Camacho como música de fondo, tras enviarme él su transcripción de la obra de Isaac Albéniz, "Cuba". Es maravillosa aún para oídos profanos como el mío, y me entero de que se trata de la última pieza de la "Suite Española Op 47". Es un Capricho Nocturno, inspirada por Albeniz durante su estancia en la isla caribeña (hasta 1899 pertenecía aún a España). Supongo que Tomás, director que fue de conservatorios gallegos pero bien conocido como maestro, compositor e intérprete, seguirá en su casa de Tui, en las estribaciones del Aloia. Y con esa música comienzo para hablar de aventureros.

Las aventuras de Pablo Novoa

En el programa "El Gato con Botas", que en la TVG lleva adelante nuestro Manuel Manquiña, le hicieron el otro día una entrevista de una hora a Pablo Novoa (no el músico) en la que también intervenía Fernando Magdalena. ¿Y quién es Pablo Novoa? os preguntaréis muchos. Pues no diré todo porque será objeto quizás de nuestras próximas Memorias pero podría decir que es escritor y arqueólogo, y compañero de Magdalena en sus andanzas por las selvas del Amazonas, desiertos como el de Atacama en Chile y territorios algunos amables y otros peligrosos, de varios países de Sudamérica y Europa, buscando enclaves poco conocidos o inexplorados de civilizaciones ancestrales, donde recoge muchas de las peripecias, descubrimientos y aventuras. En uno de estos largos viajes por América del Sur a cinco países, batieron el récord al coger 16 aviones. En otro viaje por las diferentes regiones de Venezuela, realizaron 7 programas de TV en menos de un mes, para Cuarto Milenio, de Cuatro . A pesar de sus más de 70 tacos muchos le llaman a Pablo, cariñosamente el " Indiana Jones" gallego. Desde su etapa en Venezuela, este ourensano asentado en Coia primero y ahora junto al Miño se ha convertido en gran conocedor del arte precolombino. Y andamos detrás de él para biografiarlo.

Unidos entre corzo y lamprea

Estoy a dieta, por lo menos unas horas porque tuve un fin de semana gastronómico de complicada digestión en Santander, que ya os contaré mañana y que de seguro leerá atentamente al menos el ex teniente de alcalde vigués José Antonio Sánchez, que va mucho por esta ciudad. Pero quienes no deben estar a dieta son unos cuantos amigos vigueses a los que la lluvia no arredró el viernes y enfilaron sus coches hacia As Neves. Allí se fueron Miguel Ucha, José Manuel Nieto, Carlos Castro, José Manuel Barros, Telmo Domínguez, los "emilios" Veloso y Boullosa... En la sede culinaria de Víctor y Emérita, que estaba hasta los topes con o sin crisis, se despacharon una carne de corzo y unas lampreas que les pusieron a bien con el mundo, atendidos por Juan, sí hombre sí, el de Tortoreos, en O frenazo de toda la vida.

Una cita con "Frankestein"

Y otra charla organizada por el activo Ateneo Atlántico que preside precisamente el autor de la foto que ves, Anxo Cabada. Mañana, a las 8, en la Casa del Libro. A los que os interese Mary Schelley como autora, o Frankestein como criatura literaria, tenéis una cita con María Xosé Queizán, que hablará sobre Frankestein, de Mary Shelley, que cumple 200 años.