El PP a lo suyo, pero debe reaccionar

Y frente a todos ellos está el PP con segunda mayoría absoluta consecutiva. María Ramallo podrá tener más o menos éxito en su política de gobierno pero todos sus oponentes saben perfectamente que, en lo que a relación con los vecinos se refiere, es toda una experta por su cercanía y presencia constante allí donde se puede dejar ver, condición de alcaldesa que es todo un valor en cualquier confrontación política local donde el votante elige a la persona que mejor le parece para atender las cosas del pueblo. Es cierto que el gobierno del PP tendrá que hacer un esfuerzo importante en este año y poco que queda para ilusionar a la población. Hay proyectos pendientes, como el ansiado auditorio o en su caso, el multiusos que no pueden esperar más porque en la aldea más remota de Galicia tienen este aspecto solucionado y aquí es una rémora que nadie es capaz de sacar adelante. Tiene también pendiente de solucionar el polígono urbanístico entre A Roda y Méndez Núñez que, según el PXOM dicta, pasado un tiempo y no habiendo más iniciativas, tendría que ser el concello quien lo desarrollase. Nadie (o casi nadie) podrá negar que el gobierno lleva la gestión aceptablemente y, si no, que se lo pregunten a los proveedores condenados antes a cobrar a los dos años, o no cobrar, pero el PP tiene que dar ese salto de ilusión por el que el pueblo espera desde hace años. Pues a ver.

Dos: Argumentos