¿Qué piensan hacer el el futuro?

Y está muy bien que se pongan al carro de una vez y cada quien explique sus posiciones de cara al futuro para convencer al electorado de que sus opciones son las mejores. El PSOE, por ejemplo, en sus declaraciones de estos días, insiste en la modernidad necesaria y en la necesidad imperante de proyectos que transformen Marín en los próximos años. De momento no señalan ninguno de sus proyectos o de sus aspiraciones y se limitan a poner a caldo a la alcaldesa y a su gobierno culpándoles de inmovilismo porque a su entender no hacen nada de nada. Hace muy pero que muy bien el socialismo local en aspirar a mejorarlo todo porque para eso están o debieran estar pero es preciso que, cuanto antes informen al personal de su visión y de sus posiciones de futuro para ir convenciendo al votante que espera lo mejor de los aspirantes a ser los que gobiernen este concello. El PSOE atesora experiencia en lo que es gobernar el ayuntamiento de Marín. La última alternativa no le salió muy bien porque tuvo al BNG como compañero y les permitió la creación de un ayuntamiento paralelo incluso en sede distinta a la casa consistorial y, al final todo acabó como el rosario de la aurora y con trece concejales del Partido Popular en las siguientes elecciones perdiendo un gobierno que no recuperó tampoco en la siguiente convocatoria. Esperamos pues los argumentos propios mejor que los ataques desaforados.