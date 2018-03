Galicia no puede dilapidar a sus médicos

La migración de la juventud gallega por falta de alternativas laborales no es, lamentablemente, algo ocasional. Su marcha, en una comunidad tan envejecida como Galicia, agrava todavía más la preocupante falta de relevo generacional. Sin jóvenes que coticen resultará imposible sostener el estado de bienestar actual. Siendo grave su éxodo, en general, más aún lo es el de los mejor preparados y los más talentosos, aquellos a los que tanto ha costado formar durante años con el dinero de todos. Y eso es lo que nos está pasando en la sanidad. Con la paradoja añadida de que necesitamos médicos -y más que van a faltar-, pero los condenamos a marchar.

En la situación de la sanidad española, también de la gallega, confluyen dos factores que, de no corregirse, acabarán haciendo inviable el sistema: un agujero coyuntural resultado, entre otras causas, de la caída de los ingresos de las administraciones públicas y unas deficiencias estructurales derivadas del galopante incremento exponencial del gasto sanitario, consecuencia de una población longeva y de tratamientos caros y sofisticados. De ninguno de estos factores son culpables los profesionales sanitarios, pero sin su contribución serena y sensata para dar con la salida todo saltará por los aires.

Con sus defectos y con resultar cara, las coberturas de la sanidad española suponen un lujo frente a las de países incluso más desarrollados que el nuestro. La calidad en la atención que reciben los gallegos constituye un logro a apuntar en la mayoría de los trabajadores del sector y en el de los contribuyentes, que la pagan con sus impuestos. Felicitémonos por ello, luchemos por mejorarla y a la par seamos realistas. Porque todas esas virtudes no son óbice para que nuestro sistema público sanitario adolezca de graves desarreglos que están todavía lejos de solucionarse.

Los grandes atascos en las listas de espera, en especial en Vigo pese a la apertura del Cunqueiro, y los reincidentes colapsos en las Urgencias son ejemplo de esos problemas, por citar dos concretos. Pero también lo es la falta de facultativos para paliar el déficit de pediatras, anestesistas, en atención primaria o en determinadas cirugías. Al igual que amenaza con serlo la carencia de sustitutos para dar el relevo a la plantilla del Sergas, que en menos de una década verá jubilarse a la mitad de sus actuales facultativos. En fin, tan es así, que Sanidade quiere contratar a profesionales de fuera de la Unión Europea para cubrir los déficits que aquí existen.

En este contexto, la precariedad laboral que aqueja a los médicos noveles gallegos resulta incomprensible. Imposible desligar su marcha a otras autonomías y países de la temporalidad y de esa precariedad con que muchos de ellos trabajan en casa.

FARO ha dado cuenta de los cientos de contratos "exprés" encadenados por médicos sustitutos en Atención Primaria y ha recogido también las inquietudes del colectivo. En sus testimonios esgrimen no solo un problema económico, sino también organizativo. Sanidade, en cambio, defiende que presta un servicio correcto, achaca la rotación a que cubren ausencias cortas -bajas, vacaciones y días de libre disposición-, y esgrime que las contrataciones son absolutamente escrupulosas con la ley. Pero que lo sean, como no podía ser de otro modo, no basta para resolver un problema que necesita ser abordado de otra manera.

Lo cierto es que hay médicos temporales en los centros de salud que denuncian que en dos meses pueden firmar más de 50 contratos, que trabajan de lunes a viernes, que cada día atienden a pacientes en un ambulatorio diferente y que luego se van al paro sin cotizar los fines de semana. O que trabajan por la mañana en un centro de salud y luego se suben a un coche para hacer una guardia en el Punto de Atención Continuada (PAC) de otra localidad. De hecho, en algunos centros ya se les conoce coloquialmente como los "arregleitors". Lo explican gráficamente los propios colegios médicos: "Si no conocen al enfermo y no tienen tiempo para ver su historia, es lo único que pueden hacer, tirar para adelante".

Que haya pacientes que son atendidos por tres médicos en una semana en el mismo centro de salud no es ninguna excepción; sucede. Y eso entraña sus riesgos a la hora de prestar la necesaria calidad asistencial. Lo paradójico es que, según denuncian los colegios profesionales, mientras aquí los noveles encadenan contratos de días y semanas, otras autonomías los ofrecen de un año o seis meses. Si otros lo hacen, ¿por qué Galicia no?

Resulta, así pues, lógica la frustración de los afectados y que se hayan decidido a hacerla pública. El caso de la joven médica pontevedresa Diana Antón, que harta de microcontratos emigró a Suecia, se convirtió en un fenómeno viral. "No vuelvo ni loca, aquí tengo 30 minutos para cada paciente (6 minutos en Galicia); contrato indefinido, 6.500 euros netos al mes y 10 enfermos al día". Así resumió en las páginas de FARO su situación. Desde entonces, cientos de jóvenes gallegos no paran de llamarla para seguir su estela.

No es que Galicia esté en condiciones de compararse con Suecia. Lo verdaderamente lastimoso es que muchos de esos facultativos aseguran que la primera razón para irse es la de sentirse maltratados por las condiciones precarias en las que trabajan. Y lo peor, que piensen que se podían evitar. Para ellos es una cuestión de organización, de gestión de recursos humanos y de insensibilidad.

La realidad es que nos enfrentamos a un problema de calidad asistencial como consecuencia de un equivocado enfoque laboral para los médicos sustitutos. Es necesario cambiar los modelos de contratación. La longevidad de la población obligará a redoblar la atención médica. Y eso necesita medios, no la migración de nuestros jóvenes facultativos.

El debate sustancial radica en cómo conseguir que la sanidad gallega tenga los mejores profesionales y la máxima calidad científica y técnica posible. Ése debe ser el objetivo, porque ninguno es tan crucial como asegurar la excelencia de la asistencia médica. Y ése es el sobrecoste de esfuerzo en el que deben empeñarse a fondo, sin regateos ni cortinajes burocráticos, los responsables del Sergas.