María, la de Aguiño y O Faro

Dos nobles patricias, la cocinera Loló Domínguez y la comercial de pescado fresco Toñi Rey, me llevaron el domingo a conocer el restaurante O Faro, en Gª Barbón, 27, con la iglesia de Santiago de Vigo enfrente por si queréis santificaros. "Hacen divinamente el pescadito", me decía Loló ya en el bar, lleno de gente cuya mayoría era de esa edad en la que solo se va a donde sabes que comerás con confianza, como Josefina Mediero y Miguel Gutiérrez. Comimos un variadito de pescado e invitamos después a la patrona a que se sentara con nosotros a tomar un gin tonic, porque no sale de la cocina. María Sampedro, que está allí con su Alberto Britos, viene de Aguiño, de padre marinero y madre vendedora de pescado en la plaza medio siglo, así que sabe de lo que cocina, pero es que nació en un bar, el Finisterre, que también tenían los padres, y ella misma hace unos 20 años que está en hostelería, primero en la Marisquería García en Ribeira, cogiendo ella después en Aguiño su propio bar, O Furón, que acabó traspasando cuando se le metió en la cabeza venirse para Vigo. Y ahí la tenéis con su cocina tradicional, con sus pescaditos preparados como queráis, su paella de marisco, sus arroces... y hasta su bocata de pulpo. Está tan metida en la cocina que lleva 3 años en Vigo y aún no conoce ni el barrio viejo. Tendremos que sacarla, que para algo dejó Aguiño por Vigo.

Un ensayo sobre el rodaballo

El honorable ciudadano Carlos Prado, superintendente mayor de Ecovigo, experto en estrategias publicitarias, amante de la poesía, Veedor Internacional que ahora se va a espiar las elecciones colombianas, nos convocó en el restaurante El Capitán a maitines. Estábamos allí el exrector y Defensor del Ciudadano, Luis Espada, promotor de investigaciones universitarias y cantante de tangos en ratos de ocio; el médico de Digestivo Luis Estévez, tan experto con el bisturí sanitario como en hacer bisturí de la palabra; el cocinero de Altas Latitudes Jaime López y el mismísimo yo, que no sé ni que soy. No arreglamos el mundo pero nos comimos un excelente rodaballo frito rociado con un Torres Silos, tras unos bocados de calamares a la romana y de empanadas de cocochas y de bacalao. Estévez anda en plan zen, de rebuscar en su interior y disfrutar soledades pero no es capaz de reprimir su inteligente buen humor; a Espada lo hallé más observador, como vigía expectante del culinario entorno; a Jaime dudando si ir a ver la Legión en Semana Santa y a Prado preparando las maletas para hacerse un colombiano, como observador internacional de esas elecciones. Esta vez no cantamos nada a los finales.

A vueltas con el Che, oye

¡Ordiá! Treinta y dos ediciones en nueve idiomas lleva "El pensamiento económico de Ernesto Che Guevara", obra del economista y docente cubano Carlos Tablada, que cuenta como la herencia del combatiente de Sierra Maestra, Congo y Bolivia se multiplica por todo el planeta, a diferencia de lo que sucede con la de otras figuras excepcionales del siglo XX. Tablada estará hoy viernes en Vigo para recordar la edición antológica de su libro en el 50 aniversario de la caída en combate del Che. Será a las 20.00 en la Libraría Andel (Camelias 102) en charla-coloquio organizada por el Comité Nacional Galego Ernesto Che Guevara.