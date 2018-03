Os bens acumulados por Franco con métodos perversos que na tradición penalista española levan o nome de "cohecho" deberían ser inventariados. A historia particular de cada un dos roubos tería que ser ben relatada e documentada para xeral coñecemento da ignominia. Algunhas das actuais propiedades da familia F. (véxase Cuadernos de Ruedo Ibérico) áchanse en Galicia, o que nos enche de vergoña aos atifeixistas orixinarios. A Granxa de Meirás foille regalada a Franco. Mirouse que o "cohecho" funcionou tan ben como estaba previsto cando a bacía do Miño pasou a ser explotada hidroelectricamente en réxime monopolista por un dos principais argallantes do regalo. Máis valioso ca a Granxa de Meirás é o pazo (ese si) urbano de Cornide que foi comprado en subasta manipulada polo concello da Coruña para llo entregar á familia F. O pazo coruñés, fronte á colexiata do Campo, loce, nunha severidade que apenas o toque rococó palia, o esprito protonacionalista e científico de Joseph Cornide Saavedra.

Hai datos, dispersos, de obras de arte, mobeis e pezas decorativas, que, producto da rapina franquista, se gardan entre os muros Granxa de Meirás e mais do pazo de Cornide. As esculturas de Mateo que acaban de saír á luz en Compostela non son máis ca unha amósega do nutrido botín e ladroízo que perpretou en Galicia a familia F.

Nótase o desexo xeneralizado de que os bens que en Galicia pillaron Franco e familia, pasen ao dominio público. Para logralo non parece haber outra vía ca a da incautación. En Meirás pódese crear un museo e centro de documentación dos crimes do franquismo en Galicia, o que contrastaría vivazmente coa pomposidade coqueta (e algo "pompier") do predio, expresiva dos gustos burgueses así dos Pardo Bazán coma dos Franco. En canto ao pazo urbano de Cornide, polas súas salas fluctúa sen dúbida a pantasma amábel de María Francisca de Isla, primeira autora en galego da Idade Contemporánea e amiga do Cura de Fruime. No pazo de Cornide, xa en mans do pobo, podería instalarse, con congrua dignidade, o Museo Galego da Ilustración, do Racionalismo e das Luces. Anímese a Maré da Coruña.