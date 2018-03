Me encontré ayer tomando un vino por Bouzas con Jorge Vila, ingeniero que dejó en su día la banca para dedicarse a su pasión, el vino. Está desarrollando, ahora sí, en Vigo, su nuevo proyecto de formación y turismo del vino llamado Galicia.wine. Parece que por fin tendremos una escuela de vino en Vigo ( jvilagalicia.wine) tanto para aficionados como para profesionales. Jorge está empeñado en acercar la cultura del vino a todo el que tenga un poco de curiosidad y lo quiere hacer de una forma sencilla y divertida, quitándole mucha de la complejidad que a veces rodea a este mundo. Me dice que lo más importante de los vinos es con quién los compartes. Los sábados de marzo, a las 18.00 horas, estará en Vitruvia Café (Plaza Compostela) con un curso de iniciación para los que quieran acercarse a compartir vinos con él, información que podéis ampliar en la web https://galicia.wine/cursos/iniciacion/. Que os sea propicio.

El premio de Amara Castro

Está que no cabe en ella de la alegría por haber ganado el Premio Círculo Rojo a la Mejor Novela Romántica 2018. Hablo de la viguesa Amara Castro, que acaba de llegar de Almería donde presentó su primera novela Con esto y un bizcocho y el pasado fin de semana tuvo lugar la gala para la entrega de premios. El estar nominada como finalista ya le parecía motivo suficiente para atravesar la Península, así que allá se fue con toda su ilusión. Me dice que la gala fue espectacular ya desde el momento de entrada al auditorio Maestro Padilla: la alfombra roja, el photocall, muchos actores muy conocidos... Los nervios fueron en aumento hasta que por fin llegó el turno de la categoría de Novela Romántica y vio, en la pantalla gigante, su foto y la de la novela junto a la de las otras dos finalistas. Yo me imagino la emoción de ese momento. Pero es que cuando dijeron "Y la novela ganadora es... Con esto y un bizcocho", su primera obra, casi se muere de la impresión. Y a Vigo volvió con su premio bajo el brazo.

Teatro leído con Miguel Miura

Es que si no lo anuncio me retiran a palabra y el saludo. Hablo de los de ACVIRE (Actores Vigueses Reunidos), que como sabéis presentan periódicamente en la Casa del Libro una obra de teatro leído. Bueno, pues que sepáis, queridos, que hoy a las 19.00 horas presentarán allí La Tetera, comedia en dos actos de Miguel Miura, y tanto podéis ver a Paz Fernández haciendo de Fabiana como a Quique Fernández de Carlos, y así Marisa Gallego, Aurora Maestre, Carlos Llorens, Helena Cáccamo o Susi Abadín, que vergüenza no tienen ninguna. ¡Ah, y Miguel Llanderas es quien los dirige!

Eladio y sus historias de caza

Si yo estuviera en Vigo mañana haría una escapada a La Fábrica de Chocolate, a eso de las 22.30, tras comer una tortilla en el San Amaro. ¡Claro, gente de poca fe! Allí actúan los de Eladio y los Seres Queridos, a los que yo y una rubia vimos el otro día con lleno de gente presentando su último disco, Historias de caza, en formato acústico en el Mercado Progreso 41. Pero es que mañana, carinhos verdadeiros, la banda viguesa vuelve para presentar su último trabajo en el formato eléctrico habitual. Palabra de Óscar Durán, que me lo contó. Lo presentan en "su casa", La Fábrica de Chocolate, y las entradas a están a la venta en la plataforma notikumi.com, en el Bar Princesa y en Discos Elepé.