La encrucijada

Así pues, con la huelga de Xustiza encasquillada y extendiéndose -los forenses anunciaron que se unen y puede que haya más-, los huelguistas enrocándose y la Administración defendiendo lo que entiende necesario, el panorama está cada día más feo. Y como aún hay margen para el estropicio ciudadano y la pérdida salarial de los funcionarios porque su participación en el conflicto les adelgaza las nóminas, parece llegada la hora de pedir soluciones a las partes. Pero no, como ya se dijo, para dividir entre vencedores y vencidos, sino para buscar salidas alternativas.

Una de ellas sigue siendo la mediación, ya que las dudas acerca de su procedencia quedan despejadas para una buena parte de los expertos. O el arbitraje, en dos vías que precisan en todo caso la aceptación de las partes tanto para mediadores cuanto para árbitros, primero, y después, salvo en caso de laudo, en la reacción de unos y otros. Y con el horizonte actual, casi nadie se atreve a aventurar una fórmula que satisfaga a todos si no empiezan a ceder los actores un poco más de lo que han hecho hasta ahora. Que, por complicado que les parezca, aún queda algo de margen.

(Conste que las circunstancias objetivas obligan a reunir el talento y el talante necesarios. La gente del común lo reclama y las partes lo saben: cada una han jugado con las cifras de juicios suspendidos y trámites retrasados manejando fechas de retraso que asustan, ejercicio de presión ante la opinión pública, pero sin éxito. Y tampoco lo tuvo el deterioro salarial de los trabajadores por los días perdidos y descontados de su nómina, lo que da muestras de lo dispuestos que están, de momento al menos, a no ceder en sus planteamientos. Y eso agrava el panorama.

En ese marco, y tras comprobarse que apelar a la responsabilidad que han de tener todos es inútil a día de hoy, no estorbará una reflexión sobre el coste que el conflicto ha de tener también para Administración y funcionarios. Para aquella será sobre todo directo y de tipo político, por más que alegue -con razón- que el dinero reclamado no es suyo, sino de todos. Para los huelguistas habrá daños colaterales severos, porque se demuestra su incapacidad de lograr al menos en buena parte las reivindicaciones por las que luchan, pero ese efecto será más lento y, por tanto, a más largo plazo.)

La moraleja, de necesitarse, habría de ser una reflexión sobre el balance previsible de la huelga cuando se termine, que de un modo u otro se terminará. Y lo probable parece que ese balance, juzgado no por los protagonistas activos, sino por los pasivos, que son legión -y no solo los directos, cuyas causas o trámites se demorarán ad calendas graecas, sino también los indirectos- será desolador. Porque es verdad que no habrá división entre vencedores y vencidos: lo dramático es que todos serán perdedores en su imagen y, peor aún, en el prestigio de la res publica, que no es precisamente de alto nivel.

¿O no...?