De Tangata a Tangótico Glam

Tengo ahora como música de fondo mientras escribo el último disco, Tangata 30 años, de este grupo de tangos vigués que como Tangata ha cumplido ya tres decenios. Sé que lo presentan el sábado en Redondela, a las 20.00 horas en el Multiusos da Xunqueira, y que será la primera estación de sus conciertos. Ahí estarán Artigas Anelo, Alberto Vilas, David Veiga, Gustavo Barcia y el cantante, Enrique Migliarini, con los que participarán en el show gente como Uxía Senlle, Tatán, Laura Quintillán y Noelia Osorio, además de los bailarines Karina More y Jorge Rodríguez. Incluso habrá exposición fotográfica sobre ellos todo el mes allí. Eso será el sábado en Redondela pero el viernes a las 22.00 en La Casa de Arriba (Martín Códax, 23) tenéis un espectáculo que pudiera asemejarse en sus orígenes con el anterior pero con un toque glam y gótico. Hablo del dúo Humo, con su Tangótico Glam Show, que no sé exactamente de qué va porque no lo cuentan en ningún lado pero si lleva en medio al cantautor uruguayo Pablo Sciuto, músico, compositor y productor, seguro que promete para edades más juveniles.

Un encuentro pospolicial

Los que no sé si cantarán algún tango pero sí un himno a la alegría son quienes mañana jueves se reunirán en e hotel Coia en torno a un cocido. Lo organiza una comisión de jubilados de la que forma parte Txema Albán, que conocimos en el Gabinete de Prensa de la Comisaría de Vigo. Tiene un significado ya que pretende unir a los dos cuerpos que forman el Cuerpo Nacional de Policía, la antigua Policia Armada y General de policía. Creo que serán unos 120 funcionarios de todas las categorías, todos jubilados. Es un logro alcanzado que no se debe perder. ¿Os imagináis la novela que se podría escribir de género policial oyendo las experiencias que habrá tenido cada uno en su etapa de actividad, seleccionándolas y entresacando lo más atractivo de ellas?

Unidos contra la ablación

Hablo con la periodista viguesa y productora de televisión Carmen Domínguez, amiga de cálidos recuerdos, y me entero de que, desde la ONG World Vision, dedicada a la infancia desprotegida, acaba de presentar en Madrid, donde reside, una campaña contra la mutilación genital femenina. World Vision ha desarrollado una metodología para abordar la lucha contra esta práctica en los países de origen, haciendo llegar la evidencia científica a todos los estratos sociales, desde gobernantes hasta parteras tradicionales y líderes culturales y religiosos. Así, nuestra Carmen y no la de Merimée, que fue en Vigo Premio Diálogos 90 en 2013 y que ha sido subdirectora del mítico Metrópolis de TVE, Subdirectora de Programas de Ficción de Antena 3, Directora de Nuevos Proyectos de Televisión Española... arrima su hombro en esta campaña.

¡Vaya godello, señores!

Y hablando de vino, ¡vaya blanco conocí por la sabiduría del distribuidor Tomás Fernández, que me lo aconsejó! Es caro pero celestial ese godello As Sortes, salido de las manos y tierras compradas por el brillante bodeguero riojano Rafael Palacios en Valdeorras, y que el Master of Wine Jancis Robinson situó entre los Vinos Blancos Mejor Valorados del Mundo. No lo pusimos en duda el otro día cuando descorchamos una botella con José Enrique Pereira, Rui Andrade Pereira y Pedro Sobrino, del Alto Estado Mayor de la Armadora Pereira. Un vino de honra para Galicia.