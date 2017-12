La economía agroforestal

Los montes en Galicia son la solución económica de muchas familias, igualmente el minifundio del agroforetal. Yo le pido a las consellerías de Medio Ambiente y Medio Rural que empiecen a trabajar con ganas e ilusión, porque hasta el momento en muchos casos nada más están haciendo un trabajo simbólico.

Pasa el tiempo y los montes siguen abandonados, ardiendo, y el agro sigue dormido. La solución de los montes pasa urgentemente por concentrarlos, replantearnos nuevas plantaciones para que empiecen sus dueños a quitarles una rentabilidad. Si ahora no se hace la concentración, muchos nuevos herederos estarán "a velas vir", porque no van a saber donde tienen las fincas, el minifundio. El monte concentrado hasta sería muy bueno para la caza menor, porque tendría un buen hábitat, puesto que se sanean dichos montes.

En fin, estoy haciendo un trabajo benéfico desinteresado sobre el agroforestal, dicho trabajo corresponde a las concejalías de Medio Rural de todos los ayuntamientos; que espabilen, porque son las que asumieron dicha responsabilidad. Porque cuando nos eligen mediante un voto que nos meten en la urna, nos eligen para que respondamos de dicha responsabilidad y no para hacer el paripé, aparentar y finalmente, al no hacer nada, les estamos respondiendo a los que nos dieron el voto con falcatruadas y titeretadas y "chaparracha".

Termino. Me pidieron en la parroquia de Lamela y en la de Manduas (A Bandeira) para que le entregara unos formularios para la recogida de firmas para hacer la concentración de los montes y hace unos días entregué dichos formularios, porque en Piñeiro ya casi están todas recogidas y entonces se entregarían todas juntas en Medio Rural a través del Concello de Silleda.

Recientemente, nos aprobaron la red de calor, de la que soy pionero como independiente. Me siento orgulloso, porque en el programa era mi responsabilidad y fue donde nacieron las iniciativas. Aunque en días pasados se dio a conocer dicha red de calor, y en la rueda de prensa no se contó conmigo, pero eso no importa. El pueblo debe saber quien hace las cosas, que es el incombustible Aurelio, que es el apodo que tengo hace muchos años.

*Presidente de Progresistas por Silleda (PPS) y miembro de la candidatura del PSOE