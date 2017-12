Cómo me costó levantarme

Me despierto el otro día con una voz de las cavernas y cuando no había aún echado el cuerpo a tierra suena el teléfono. Es Maribel Collazo que, cuando me oye, aparta el teléfono por si le llega un virus (supongo) y casi me grita: " Por Dios quédate en cama con un pañuelo de seda al cuello". Me quedo un poco más, suena el teléfono, y la voz de mi Benigno Campos para desearme buenas fiestas. Me escucha, aparta el teléfono (supongo) por si un virus va por el hilo, y me dice: " Cuídate, chaval, que yo he salido de ese barrizal vírico en el que andas". Me tomo un Frenadol, sigo en decúbito supino y llamo a Nuria Lorenzo, mi mezzosoprano preferida, directora del coro Gli Appassionati, que al oír mi voz seguro que pensó en contratarme para bajo: "Oye, que muy buena vuestra actuación con la Orquestra 430 y Beethoven, formidable coro Gli Appassionati". Me quedo en cama. Bastante hice ayer hasta las 3 en una cena cumpleaños en "petit comité"... Pienso en ello, pero suena el teléfono y se oye la voz del Maximun Vinaterum Distribuidorum, Tomás Fernández, sin desmerecer a Horacio Pérez, Maximun Vinaterum Bodeguerum. "Oye", me dice Tomás, "compra estos dos vinos si quieres gozar esta noche: el godello As Sortes, con Rafael Palacios detrás, y el ribera Carmelo Rodero reserva. Superiores". Comí después con los dos en la casa de Alfonso Álvarez Gándara y Toya y encantó a todos su bouquet.

Las mamillas del Capitán

En realidad ese día no me levanté temprano porque sonó otra vez el teléfono y era el mismo Jaime López "Capitán". "Oye, que ya no somos todo mujeres en la cena en el txoco", me dice, "que invité a algún hombre para compensar. Por cierto, no meto marisco. Unos mejillones al vapor, unas croquetas y un guiso de carne de mamilla con guisantes y patatita pequeña, y de postre tetilla con membrillo. ¡Coño, qué voz tienes, tómate miel con limón o cambia de garganta". Le cuelgo a Jaime "Capitán", luego iría a su divertida cena y me encantaron las mamillas con patatas en guiso. Iba a levantarme y dejar de escribir en la cama pero...

Los villancicos de Gloria

Pero sonó el teléfono otra vez y era la pintora Gloria Lorenzo, hija de Quinita Mur y nieta del fundador de la extinta Papelería Comercial de Príncipe. ¡Cómo estaba de activa la gente en Vigo por la mañana, el día de los premios! En realidad yo llegué el día anterior de uno de mis retiros espirituales en Salamanca, muy cerca de la iglesia del Arrabal que aloja a la cofradía del Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Paz. Esta afonía me la agarré allí, seguro, entre rezo y rezo tomando un gin tonic y de día quien me llamó en Vigo es precisamente una mujer de fe viva, Gloria Lorenzo. A ver si no tiene fe que quiere que ponga que el día 25 a las 7 de la tarde repitió la experiencia del año pasado. Situarse ante el Belén luminoso de la Iglesia de la Colegiata y cantar allí algún villancico. Iban a ir unos cuantos, entre ellos la cantante Vero Coronel. ¡Eso es fe!

Y un año sin nuestro Bibiano

Y me doy cuenta de que hoy es el primer aniversario de la muerte de nuestro amigo Bibiano Morón, al que mañana la dedicaré más espacio porque su memoria se lo merece. ¿Cómo se nos puede haber ido un amigo tan inesperadamente? Con Bibiano se nos fue alguien importante en el ámbito cultural y musical, y os aviso que se le prepara un concierto-homenaje. Os cuento mañana.