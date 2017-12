La nochebuena es el mejor momento del año para irse a Cornualles, o para aprender cómo se cocina un salteado de noodles y pollo, o para construir una mesita de noche a partir de una silla vieja. Sé que éstas no son actividades que habitualmente despierten un gran interés, pero todo depende del contexto. Y cuando la alternativa es "Telepasión 2017" en TVE, pujar en una subasta por una espada de Star Wars, pasear por los humedales del río Congo, incluso descubrir el vínculo de los presidentes de los EE.UU. con los alienígenas, puede resultar una posibilidad irresistible. Basta con aprovechar la brasa que la tía Avelina estará dando durante la cena para adueñarse del mando a distancia y sintonizar disimuladamente a las 22:00 horas Viajar, Canal Cocina, Decasa, Odisea, National Geographic Wild y Canal Historia, respectivamente.

Se critica a los canales temáticos una suerte de ensimismamiento. Como en los casinos de Las Vegas, que imitan a todas horas la luminosidad de un mediodía para que los jugadores pierdan la noción del tiempo, para Multideporte 1, Mega o Nickelodeon no hay madrugadas ni medias tardes, no hay lunes ni domingos, eneros o agostos. ¿El parlamento catalán declara la república? Kourtney Kardashian sigue disfrutando de su viaje por México en Fox Life. ¿Donald Trump traslada su embajada en Israel a Jerusalén? Se mantiene el 0-0 en el Juventus-Roma en Being Sports. ¿Cientos de muertos en un atentado islamista en Egipto? José Boily continúa explicando la técnica de la caza del caribú de invierno canadiense en Caza y Pesca.

Pero esto, que habitualmente podría considerarse un defecto, se torna en una virtud encomiable durante las desesperantes navidades televisivas. No es obligatorio que el 24 de diciembre sea Nochebuena. El 24 de diciembre puede convertirse, con un simple zapeo, en un 5 marzo, día de San Piran, patrón de Cornualles y, al menos para mí desde hoy, abogado de los que sentimos por las navidades en general, y la nochebuena en particular, un repelús perezoso insuperable.

www.antoniorico.es