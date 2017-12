Uno de los episodios más relativamente frecuentes y menos explicados de cuantos conforman la vida administrativa son los encargos que se hacen para determinados menesteres desde la función pública a la empresa privada. No se trata de algo irregular, ni mucho menos ilegal, pero no deja de resultar curioso, habida cuenta de que suelen referirse a tareas relativamente comunes y para las que la Administración dispone de una plantilla de funcionarios en principio perfectamente capacitados, con el consiguiente ahorro que tanto defienden los administradores.

El último -por ahora- de los casos es el que viene de llevar a cabo -según acaba de informar este periódico- el Servicio Galego de Saúde -al que, por otra parte, no parecen sobrarle los cuartos, a juzgar por los habituales lamentos de sus responsables a la hora de satisfacer las reivindicaciones de su personal- la tarea de un estudio sobre capacitación profesional, investigadora y social para decidir, el Sergas, los ascensos en el escalafón. Un trabajo por el que la concesionaria recibirá 1,8 millones de euros.

Queda dicho que el caso no es insólito, pero sí algo pintoresco. En principio, y desde el particular punto de vista de quien esto escribe, la Sanidad pública no debiera tener demasiados problemas para encontrar, en su nómina o en la de otras consellerías, personal lo suficientemente preparado como para llevar adelante lo que se le solicita a la empresa privada. Y por tanto, podría ahorrarse con facilidad los 1,8 millones del encargo y así liberar a las arcas públicas de una carga que sin ser excesivamente pesada, tampoco tendría por qué soportar obligadamente.

Conste que el objetivo del comentario no es tanto formular una crítica sin más objetivo que fastidiar cuanto preguntar por qué entre decenas de miles de funcionarios, cuya objetividad y profesionalidad se acepta de suyo por los requisitos exigidos para su ingreso, no son suficientes para realizar lo que específicamente se le encarga a otros. A no ser, claro, que se trate de una política especial diseñada para combatir el desempleo y que no suele aparecer en las explicaciones que los responsables aportan a quienes han de realizar el control parlamentario. Ni estos suelen pedir, dicho sea de paso.

Ítem más. El encargo en cuestión tiene aspectos pintorescos, porque en definitiva se trata de que la empresa concesionaria analice los méritos profesionales de los aspirantes a un ascenso y además sus virtudes "sociales", sin que se aclare del todo cuáles habrán de ser éstas, y su capacidad investigadora, para la que tampoco se concreta exclusividad y por tanto convendría que se dijese si ha de ejercerse dentro o fuera de, por ejemplo, los horarios normales. Y, con perdón, todo ello destila un aroma final a cierta arbitrariedad para resolver esos ascensos, lo cual iría contra la esencia misma de lo público. Y, por cierto, recuerda a aquella decisión de Facenda cuando su titular entonces, Fernández Currás, asignó un millón a una auditora privada para que en unos folios "bendijese" la fusión de las Cajas. Y lo hizo, claro.

¿No...?