Control de daños

Los escándalos sexuales de Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Louis C.K. y Al Franken han provocado cancelaciones de contratos, expulsiones de Hollywood y cartas de indignación publicadas en los periódicos, así como la retirada de series y películas de plataformas digitales y la supresión de escenas de largometrajes ya finalizados. Con esas contundentes decisiones, realizadas en los últimos días y meses, parece que se pretende anunciar que determinadas acciones, delictivamente distintas pero igualmente condenables, como la violación sistemática, el acoso sexual y los tocamientos inapropiados, las cuales antaño quedaban impunes debido al poder que ostentaba el sujeto que las practicaba, ahora por fin tienen consecuencias. Que nuestra sociedad no soporta dichas conductas repulsivas. Que la opinión pública condena los abusos ejercidos por hombres que se aprovechan de su cargo y de su fama. Que los productores y los espectadores están dispuestos a sacrificar la obra por la moral.

Cabría preguntarse entonces cómo es posible que Roy Moore, candidato republicano al Senado por Alabama, acusado de haber mantenido relaciones sexuales con una menor, todavía conserve, de acuerdo con las encuestas, un apoyo significativo de los votantes, a pesar de que algunos miembros de su propio partido, incluido el líder de la mayoría Mitch McConnell, le han pedido que se retire de la contienda electoral. (Sean Hannity le preguntó a Moore si durante aquellos años salía con chicas tan jóvenes y el candidato le respondió que "generalmente no". Luego se lamentó de que estas acusaciones desviaran la atención de temas realmente importantes, como por ejemplo "Dios"). Sabemos que Donald Trump consiguió ganar las elecciones presidenciales sin que sus declaraciones sexistas (en aquella "charla de vestuario" presumió de agarrar a las mujeres "por los genitales") le perjudicaran en la campaña. No hace tantos años, algunas figuras destacadas del mundo del cine decidieron firmar un manifiesto en defensa del cineasta Roman Polanski, condenado por violar a una menor de 13 años, después de que este fuera arrestado en Suiza para ser extraditarlo a Estados Unidos (al final se libró), país donde se le considera un fugitivo de la justicia, pues de allí se fugó a finales de los setenta y jamás regresó. Aunque en el año 2003, Hollywood, que ahora expulsó a Weinstein, le premió con un Óscar por la película El Pianista.

Podríamos indagar también en las biografías de escritores e intelectuales celebrados, cuyas obras son asignadas en los programas académicos de las universidades, editadas en volúmenes comentados por sesudos especialistas y adaptadas para el cine y la televisión, hasta ser emitidas también en esas mismas plataformas digitales que ahora retiran las fotos de los acusados de los carteles, prometiendo no recaudar más dinero con sus futuros profesionales, mientras siguen obteniendo -inevitablemente- beneficios de sus exitosos pasados artísticos. Es la ética según un gabinete de comunicación. No es que exista, me temo, una mayor concienciación sobre los abusos. Sino un miedo (empresarial) al boicot. Estrategias de mercado. Control de daños.