Milagrosa, incomprensible, fría

Que la Navidad es milagrosa se aprecia perfectamente en el anuncio de la lotería de Navidad de este año. Dicho filme consigue el portentoso prodigio de que veinte minutos -el anuncio completo dura veinte minutos y se puede ver en internet; en televisión nos ofrecerán versiones más cortas- parezcan veinte años sin recurrir a ecuaciones de Einstein acerca de la relatividad del tiempo. Llevamos el ratón hacia la parte baja de la pantalla para que nos aparezca el minutaje que ha transcurrido con cada plano, y descubrimos que el tiempo se ha detenido. ¿Puede ser lento un spot? Sí, si es un spot navideño contagiado por el milagro de la Navidad.

Que la Navidad es incomprensible se aprecia perfectamente en el anuncio de la lotería de Navidad de este año. No es que el guion exija del espectador la suspensión de la incredulidad, como muchas veces nos exige el buen cine; es que la historia de amor entre el ente extraterrestre encarnado en el cuerpo de una mujer y el guía turístico madrileño nos exige la suspensión de la lógica más elemental, del conocimiento de España y de la mayoría de los conceptos que nos explicaron Epi y Blas cuando éramos niños. La trama principal es ridícula, las subtramas son absurdas y las subsubtramas son risibles. No has terminado de lamentar un error de guion cuando ya se han amontonado cinco más en la siguiente secuencia.

Que la Navidad es fría se aprecia perfectamente en el anuncio de la lotería de Navidad de este año. Y eso es lo más incomprensible y lo más milagroso: que una película que pretende contar una historia cálida y emocionante en el marco del hipersentimentalismo navideño no consiga provocar la menor empatía con los personajes ni a la hermana cursi de Áless Gibaja. Uno termina el anuncio y lo primero que hace es ir a su dormitorio a por un jersey. Lo segundo es lamentar que al final en la nave espacial no se fueran el ente, el guía, el perro, el amigo, el lotero y, ya puesto a pedir, la Navidad en su conjunto. Eso sí que sería el Gordo de Navidad.

www.antoniorico.es