Respuesta a Telmo Martín

Telmo Martín es incapaz de distinguir la defensa honesta de la verdad con una rabieta, y no es de extrañar ya que la primera opción no es aplicable a su trayectoria política.

Me defino como una ciudadana cansada y decepcionada de ver como determinados políticos utilizan a su antojo las administraciones para defender en muchos casos sus intereses particulares y en segundo caso los del partido que los aúpa a unos puestos que no se merecen. Telmo Martín es el máximo exponente de esta forma de hacer política, y por ello me desmarqué de los tres ediles de SAL cuando decidieron apoyar al ahora alcalde.

Creo que otra forma de hacer política es posible, desde la honestidad y sin defraudar a los vecinos, y aunque Telmo Martín se enrabiete cada vez que critico su uso partidista de las administraciones del PP, seguiré haciéndolo porque estoy segura de que son muchos los ciudadanos que, como yo, quieren erradicar estas prácticas rancias y caciquiles.

En cuanto a las gestiones realizadas por mi al frente de la Concejalía de Seguridad matizar que no se limitaron al envío de escritos. Puede comprobarse en la hemeroteca de los periódicos y en los archivos municipales las múltiples reuniones mantenidas con el señor Díaz Yáñez, a las que acudí acompañada por el entonces alcalde y hoy firme defensor de la política de Telmo Martín. Pero el Partido Popular, gobernando en la Xunta, tenía una firme estrategia de bloqueo al gobierno plural de Sanxenxo, que ahora se evidencia. Antes se apoyaban en criterios técnicos para negar inversiones. Cambiaron los criterios y prometieron actuaciones en Sanxenxo, comprando así las voluntades de tres concejales que solo demostraron con su apoyo a Telmo Martín que tienen un precio, que carecen de criterio alguno y que son personas que con tal de garantizarse un silloncito desde el que seguir cobrando un salario no tienen reparo alguno en mentir y en desdecirse.

Con respecto al paso de peatones en As Salinas, A Revolta, tengo mucha curiosidad en conocer qué ha cambiado en esta carretera para que ahora se pueda pintar un paso donde antes era imposible. Porque si en esta actuación no hay un delito, desde luego se parece mucho.

* Concejala no adscrita