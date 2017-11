Callos en Matalobos

Puedo asegurar que este fue un año difícil para la parroquia de Matalobos. La Parca se cebó en nuestro entorno con gente joven y activa en la vida parroquial. Y la Comisión de Fiestas de Santa Eulalia de Matalobos encargada de la organización de la Fiesta de los Callos no se salvó de esta cruda realidad. En abril fue nuestra Teresiña Camba, la persona con más ganas de vivir, disfrutar y aprovechar hasta el último minuto que he conocido jamás. Ella trabajó por nuestra romería hasta donde pudo y más. El pasado año lo demostró. Y en agosto le tocó el turno a otro de nuestros pilares, nuestra Susi Pena, una trabajadora incansable, en la flor de la vida y gran defensora de la Fiesta de los Callos. Tras este último fallecimiento, el equipo de la Fiesta de los Callos se vino abajo. Quedamos sumidos en una gran tristeza, sin ganas de continuar adelante con una fiesta que llevábamos haciendo el mismo grupo de personas año tras año. Y así hasta once años.

Tras algunas reuniones y con discrepancias entre nosotros, decidimos que los ánimos de los que quedábamos en la comisión no estaban para seguir organizando una fiesta en la que nos faltaba un trozo del órgano que daba vida a dicha festividad. Por ello recurrimos a la vecindad. Y hay que agradecer que la mayoría de los vecinos nos animen a continuar, y no sólo dando palabras de aliento sino ofreciéndose a echar una mano para que esta romería, tan arraigada ya en nuestro entorno y conocida hasta fuera de los marcos de nuestro municipio, no caiga en el olvido y siga dando buena fama a la parroquia de Matalobos.

Por ello damos las gracias a esos vecinos en general, pero sobre todo destacamos a Jose Fraiz y María del Mar García por la ayuda brindada y por el apoyo para que este equipo -aunque cojo- siga adelante, demostrando a Tere, a Susi y a Miguel Castro( donde quiera que estén) que la fiesta por la que tanto trabajaron y de la que tanto disfrutaron, sigue su curso, y que su presencia acompañará siempre a dicha celebración porque ellos formaron parte del equipo que puso en marcha la "Santa Eulalia de Matalobos junto con la Fiesta de los Callos". Y no se nos ocurre mejor forma de honrar su memoria que continuar con el trabajo que juntos empezamos en el año 2006.

*Presidenta de la Comisión de Fiestas de Santa Eulalia de Matalobos