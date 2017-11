Las buenas nuevas de Steve

La peña Berbés. Ahí veis una foto de la peña Berbés, viajeros incansables, por Celanova, Couto Mixto, Arribes do Douro, Corrubedo, etc., con aficiones tan dispares como baile, canto, corales, guitarra, fotografía y un largo etcétera. Son curiosos, inquietos, con enorme sentido del humor y ganas de vivir la vida a tope y con grandes proyectos e ilusiones. Ahí está, en esta instantánea tomada hace pocas semanas en las islas Cíes, una representación de este gran Vigo, donde todos tienen su vida y trabajos tan variados como maestros, médicos, industriales, jubilados, funcionarios...

Desde hace unos meses, un profesional, promotor, intermediario o como queráis llamarle, bombardea los correos de los que escribimos en los medios con una buena información sobre actuaciones en la ciudad o concellos cercanos, en su mayor parte relacionadas con cuentacuentos, magia... y en lugares que hasta ahora no habían explorado esa posibilidad. Se llama Steve Domínguez o así firma y fijaos solo lo enviado estos días por él. Para este sábado, 11, en la tapería La Carreta (Martínez Garrido, 83), la Cena Monólogo co n Stephy Llaryor, que parece repite el 18; el viernes, 17, el monólogo de Miguel Sincero (también con posibilidad de cena) en el café bar Triskel de Pizarro, 73. Ese mismo día 17, la cena con magia de Roberto Lolo en el Asador Posada de Lapamán (en Resille, 53, Lapamán, Marín); el sábado, 18, noche de magia y humor con el mago Deimi en el café bar Liceum de Porriño (c/ Ramón González); ese mismo sábado, 18, el dúo Sabina y Cía en la tapería La Carriola de Moaña... No sé si las taperías y asadores se han apuntado a la política de cenas con actuación o es que ya las había antes y lo que pasa es que este Steve Domínguez las publicita. Pero ¡qué fiebre!

Hablemos de música joven

Me dice Elisabeth Taylor, presidenta de la cosa, que lo cuente a los 4 vientos, que quieren llenar el teatro. Y es que Vigo acoge del 1 al 3 de diciembre la sexta edición del Concurso Violín, Viola y Violonchelo "Cidade de Vigo" pero, previo al concurso, se celebrarán los Conciertos de Ganadores de la edición 2016. El primero, para los concursantes de las categorías C y D en los respectivos instrumentos, tendrá lugar el viernes día 17 de noviembre a las 20.30 horas en el teatro García Barbón de Afundación, con la actuación de Blanca Budiño Cobas ( violonchelo), Jaime Maceira Naya (violín), Elena Manrique (violonchelo) e Inés Issel Burzyñska (violín). Abierto a todo el público, los ganadores de la edición de 2016 interpretarán sus obras acompañados por la Orquesta Universitaria do Minho de Braga que vendrá a Vigo con 60 músicos bajo la batuta de Maximino Zumalave quien toma el testigo de esta orquesta de su director habitual Ángelo Miguel. Id a disfrutar con jóvenes talentos.

Inés Issel, vida de lucha

Tras cada no de estos jóvenes ganadores hay una historia de esfuerzo, de lucha, de dedicación, pero a mí me llamó la atención por su apellido Inés Issel Burzyñska, que lleva en su bolsillo premios en 3 Ciudades de Vigo y después de este concierto no la tendremos porque no hay categoría ya para ella. Está en el Conservatorio Reina Sofía. Tiene 16 años y nació en Tarragona a pesar de sus apellidos. Comenzó sus estudios musicales a los 4 años con su madre Iwona Burzyñska. Se ha formado en violín con Eva Graubin, Zakhar Bron y Yuri Volgin y en piano con Vadim Gladkov. Ha asistido a lecciones magistrales de violín con grandes y, desde 2012, es alumna de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la Cátedra de Violín Telefónica, disfruta de becas, de residencias , un montón de premios... y encima me dice Elisabeth Taylor que es encantadora. Pero me pregunto cuánto sacrificio habrá tenido que entregar para llegar a los 16 a estas experiencias.