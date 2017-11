El pendiente de Lola Flores

-Perdón, pero se me ha caído algo mucho más importante que un pendiente en oro, se me ha caído la dignidad.

"Gran Hermano Revolution" da vueltas en el escenario y la dignidad sale disparada a un rincón. Como aquella vez, hace cuarenta años, que a Lola Flores se le escapa un pendiente.

-Ha caído por ahí. No, no, eso no. Es una dignidad. No sé, pero no se puede perder.

1977. Punk en Madrid. Lola actúa con público y en directo en "Esta noche... Fiesta", cuando un pendiente sale despedido. Detiene el espectáculo y busca el pendiente. "GH Revolution" ni es la vida ni es en directo, pero sí es una revolución. Una revolución de 360 grados que marea para quedar donde estaba, un torbellino que lo pone todo patas arriba para dejarlo igual. Con lo que no contaban en "GH Revolution" es con que se les escapara la dignidad en un giro.

-Bueno, ustedes me lo vais a devolver porque mi trabajito me costó.

Así comenzó Jesús Vázquez la promoción de esta edición de "GH": "los millennials vais a vivir la misma sensación que vivimos los que vimos el primer GH hace 17 años". Revolución vuelta y vuelta. Vuelta a la casilla de salida, que su trabajito les había costado. Que ya en la preselección de los concursantes en Valencia tuviera que intervenir la policía, es buena señal. Después, las acusaciones de machismo o racismo en el plató añaden la habitual sal gruesa al plato. Y llega una violación. Una presunta violación. Parece demasiado, pero la chica dice que su ilusión es concursar, no pone denuncia y pide volver a la jaula de oro. Perfecto, eso incluso mejora el guion previsto. En el lugar más vigilado de España, repleto de cámaras y grabaciones, a Telecinco se le escapa la dignidad en un giro y no la encuentra, no ve nada. Prefiere guardar las imágenes de un caso así de gordo en un cajón. Presentadores, concursantes y espectadores están de acuerdo. La complicidad es una bestia de muchas cabezas.

-Bueno, muchas gracias, de todo corazón, pero el negocio, Íñigo, no lo quiero perder, ¿eh?, por favor.

