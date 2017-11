"Louie" no es Louis CK

De verdad, si no distinguimos entre la obra y el autor vamos de culo. Bernini, quizá el mayor genio del arte universal, propinó por celos, con la ayuda de un sirviente, una brutal paliza a su amante Constanza Bonarelli, en la que le cosió la cara a navajazos, dejando su rostro deforme para siempre. ¿Retiramos el Rapto de Proserpina de la Galería Borghese? ¿Cerramos San Pedro del Vaticano? Tolstoi en sus años jóvenes violó a una criada y se desentendió del hijo surgido de ese abuso. ¿Exigimos a Alianza Editorial que saque "Guerra y paz" de su catálogo? Chaplin acosaba frecuentemente a sus actrices principales. Incluso expulsó a Virginia Cherrill del rodaje ya muy avanzado de "Luces de la ciudad" porque la protagonista no cedía a los impulsos sexuales del director. ¿Nos manifestamos en contra de que se proyecten películas de Charlot? ¿Retiramos "Luces de la ciudad" de TCM y otras cadenas dedicadas al cine clásico?

Una obra de arte no se agota en su autor sino que lo trasciende, a diferencia de un selfi. HBO, después de que Louis CK confirmara que son ciertas las acusaciones de cinco mujeres acerca de que el cómico se masturbó ante ellas, ha retirado de su catálogo todos los contenidos de este autor. FX está dudando sobre si conserva o elimina "Louie", una de las mejores series de la historia.

No lo niego: mi valoración personal del ciudadano Louis Székely -su nombre real- ha pasado de "ni idea" a "valiente hijo de puta", pero mi opinión sobre "Louie" u "Horace & Pete" sigue fija en "obra maestra". Me niego a que la evaluación de una obra de arte pivote sobre la virtud moral del autor, y rogaría a HBO y a FX que no dé por sentado el puritanismo de su público, permitiéndonos a cada uno decidir si tratamos las series como si fueran tuits de nuestro cuñado u obras de arte propias de un género ya indiscutible. No es Louis CK -ni Bernini, ni Tolstoi, ni Chaplin- gente con la que iría a tomar café, pero aplazaría un café con la persona más virtuosa del mundo si descubriera que aún me queda un capítulo de "Louie" por ver.

