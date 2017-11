Esta semana la red de investigadores RIFDE, con base en la Universidad de Vigo, publicó un nuevo informe sobre financiación autonómica. En este caso focalizado en la dimensión de la estabilidad presupuestaria y la deuda de las Comunidades Autónomas.

Una de las conclusiones más importante es el consenso mayoritario de los expertos sobre la necesidad de reestructurar la deuda autonómica, incluyendo plazos más amplios, carencias en la devolución del principal e intereses bajos, pero rechazando cualquier quita o condonación del nominal de la deuda; algo que resultaría injusto para los territorios que han cumplido asumiendo los esfuerzos correspondientes (como Galicia) y contraproducente, por el incentivo a endeudarse en el futuro con la esperanza de futuras quitas.

La tabla adjunta, extraída del Informe, refleja con claridad el esfuerzo asumido por la Comunidad Autónoma gallega, sus ciudadanos y los empleados públicos dependientes de la Xunta, que han visto recortadas sus nóminas de forma extraordinaria en el mapa autonómico. Si en 2006 era la tercera Comunidad más endeudada, solo por detrás de la valenciana y la catalana, en 2016 se sitúa claramente por debajo de la media (18,7% frente a 24,9%); concretamente en la decimotercera posición. De hecho, solo en la Comunidad de Madrid la deuda pública aumentó menos que en Galicia.

Sin duda, en Galicia tenemos muchos debates pendientes en el frente de la economía pública, pero no es razonable ni justo acusar a los sucesivos gobiernos presididos por Núñez Feijóo de manirrotos. Si tuviese que escoger uno solo de esos debates, me quedaría con el que se refiere a la rentabilidad social del gasto público. Es una lástima que no hayamos aprendido de los errores cometidos en la etapa del boom para reformar la administración e instaurar una cultura y práctica de la evaluación. Nos ahorraríamos cientos de millones de euros en proyectos poco razonables, que podrían destinarse a otros objetivos socialmente más rentables. Es una lástima que el parlamento gallego no se interese más por esta cuestión.

*Director del Foro Económico de Galicia