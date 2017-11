En estos tiempos, cuando los ojos, oídos e inquietudes están prácticamente dedicadas full time a la situación en otros lugares advirtiendo, además de las políticas, de las consecuencias económicas- no estorbaría fijarse en algunas que podrían tener efectos muy graves en el conjunto de la sociedad. Por ejemplo las que se derivan, en potencia, de hechos como los que publicaba este periódico relacionados con hábitos sociales entre los jóvenes que hay quienes consideran pórtico de males muy serios, entre ellos la violencia de género.

Por ejemplo, la estadística que FARO DE VIGO publicó relativa al control que muchas parejas hacen sobre los móviles, los mensajes y en general los intercambios de información entre amigos. Una estadística que se refería a un segmento de la población de edades realmente pequeñas, entre los 14 y los 16 años, en el que no es infrecuente la existencia de prenoviazgos o amistades especiales y entre los que un cincuenta por ciento de los encuestados -que es un porcentaje más que considerable- considera "normal" el mencionado control.

Lo que no es normal en ningún caso es que de esa proporción, sean los varones en un 75 por cien los que realizan esa "vigilancia", que en no pocos casos desagrada a sus parejas y que a veces termina en riñas de mayor o menor consideración. De ahí la inquietud por acciones posteriores, que no suelen iniciarse a edades muy maduras aunque sí genere en ellas sus consecuencias más terribles en forma de víctimas mortales en circunstancias de especial sensibilidad. Y hay casos muy recientes que confirman esos riesgos, a veces por fallos o por defectos de formación

Naturalmente, puede haber opiniones diferentes, pero existe una realidad con la que no se puede disentir. El número de mujeres muertas por violencia de género supera ya en lo que va de año las cuarenta, lo que habla de una media superior a la de tres por mes. Y esa cifra, inaceptable, no puede explicarse solo por el machismo de los que la han producido, sino también por la formación eficaz en las edades más tempranas al despertar de la conciencia de la igualdad y del respeto; algo falla en los métodos educativos para desterrar el machismo, pero también en la sociedad en general.

Muchas veces se ha dicho que la escuela forma, la familia educa y el entorno influye. Y probablemente ahí está la razón de lo que falla: que la familia, que ha pasado como institución sucesivas crisis, ha dejado de ser un refugio seguro para determinados valores, que la escuela no da con la tecla de compensar ese déficit y que desde luego el entorno, a pesar de los avances, sigue siendo en muchas ocasiones, un mundo hostil para la mujer en general que no pasa de ser un objeto. Y todo ello lleva a que un muchacho de 15 años controle los movimientos de "su chica" y que lo vea "normal". Y algo todavía peor: que a ella, de la misma edad o menos, tampoco le parezca digno de reproche.

¿Eh?