"Erótica 2..." la voz de Koki

Lorca escribió Un poeta en Nueva York entre 1929 y 1930, aprovechando su estancia en la Universidad de Columbia. Hoy otro poeta en Nueva York aunque no granadino, sino de A Guarda, presentará a las 20 horas en el Café Detrás do Marco su último libro de poemas, una antología de amor con versos escritos entre 1980 y 2017. Hablo de Francisco Álvarez "Koki". Yo tendré el placer de estar en la mesa junto a él, aunque sea un iletrado en poesía, para hacerle el introito de este libro suyo que titula "Erótica...2" y está preñado de sentimiento. Ahí tendréis a un poeta audidacto pero ávido lector de poesía que hubo de emigrar en la década de los 80 a Nueva York comenzando por abajo, situándose holgadamente poco a poco tras mucha lucha por sobrevivir entre rascacielos pero, eso sí, escribiendo libros para contrarrestar su morriña y dar rienda suelta a sus sentimientos. Ya tiene un puñado de ellos, y hoy bautiza "Erótica 2..."

¡Seguimos a The Mob Sing!

Escribo estas líneas hoy viernes con una cita en mi agenda a la que no sé si podré llegar pero merece ser contada porque habla del esfuerzo y la lucha de quienes aman la música. Por la noche, Guy Bovillo, que yo conocí en la movida de los 80 en grupos como Unión Penosa, Potaje Vudú y, últimamente, en el coro V Negro Vigo Son, que dirige mi querida Woyza, esa cantante que mueve su voz preciada entre el hip hop y soul. Guy presenta hoy (ayer para vosotros) en "El gato de Schrodinger" el primer disco, "Live or dead sessions", de su nueva banda, con la que anda por ahí hace al menos un año: The Mob Swing. Estoy oyéndoles y ya sé que lo suyo es un cóctel de canciones propias basadas en el rock y con influencias del swing clásico, el soul añejo, y el sonido "New Orleans". Canciones frescas y divertidas que no dejan de invitarte al contoneo cular. Ahí están Guy o (voz y guitarra), Laura Taka (voz), LaMartina (voz), Patri "Bonus Track" (teclado), Alex Lebowsky (bajo) y Nathan Barnacle (batería).

Otra peli de Juan Pinzás

¿Cuántos años hace que conozco a director de cine vigués Juan Pinzás y a su mujer Pilar Sueiro? ¿Cuántos que estuve en su casa de Madrid, tantos que no me acuerdo exactamente dónde estaba, aunque creo que muy cerca de la misma Gran Vía? Yo debí haberle entrevistado ya en los 80, cuando dirigió La Gran Comedia, y luego al principio de los 90, con motivo de Los mensajes invisibles. Luego aún hizo seis películas más o menos y ahora, que hace años que no veo su melena y varios en los que le debe de haber blanqueado si la conserva, me entero de que acaba de presentar en la Delegación de la Xunta en Madrid/Casa de Galicia el estreno de la película " El vientre de Europa", y su nuevo decálogo, bajo las premisas del cual ha rodado, en Berlín y Madrid, otra película de cine de autor en esa corriente suya "Dogma" a la que se acogió hace mucho. Abrazo a Juan Pinzás.

Con Bartolomé y Peláez

Y el próximo jueves comeré con mis amigos y maestros en lo suyo José María Peláez, experto entre otras cosas en Armería Antigua, y Fernando Bartolomé, que creo que viene de un largo viaje. Ex profesor de Lengua Español y escritor preciado para mí . Ah, comeremos en Lamar.