O servizo "Voltereta"

Son moitas as notas de prensa e nas redes sociais que tratan o asunto "Voltereta" estes días. Consideramos que os pais, como usuarios e principais prexudicados por este conflito, digamos algo ao respecto. E queremos falar de feirtos non de dimes nin de diretes. Voltereta é un servizo que naceu no 2007 co obxectivo de prestar "axuda" a uns pais que, por motivos laborais, non vían que facer cos seus fillos fóra do horario lectivo. Despois de 10 anos, este servizo que, en principio, era de "conciliación", acabou sendo moito máis ca eso, grazas á labor, indiscutible, dunha soa persoa, que estivo vinculada a este servizo dende os seus inicios. Esto é un feito. Nestes 10 anos, foron tres as directivas da Anpa que houbo no colexio, e tan só a actual atopou un millón de "problemas, irregularidades, ilegalidades, non conformidades, etc?." coa xestión do servizo de conciliación. Se as anteriores se atoparon con queixas, reclamacións, discrepancias, ? que seguro se atoparon, souberon solventalas sen causar prexuizos a ninguén. Esto tamén é un feito. Debémoslle agradecer á Fampa, que trala súa "mediación", o único que saiu claro é que a diferenza pola cal esta muller pasou meses sen cobrar os seus servizos era de menos de 30 euros. Diferenza, lóxicamente que non tiña que existir, pero que a mesma directiva aclararou, non era por unha mala aplicación dos prezos, senón pola distinta forma que había de interpretalos. Aínda así, e sendo a directiva, sabedores disto, atrasáronlle pagos ata que os obrigaron a pagar. Esto tamén é un feito. Eran estas as ilegalidades das que falaban? Esta é a maneira de xestionar un "conflicto"? De velar polos intereses dos socios? Algúns pais non o vemos tan claro. Debemos aclarar, tamén, que non foi a xestora do servizo Voltereta a que xuntou firmas para pedir a dimisión da directiva, fomos os pais, cansos de tanta reunión, cansos de tanto conflicto sen solución. Dimisión que a directiva non admitiu por considerar "diversas ilegalidades na solicitude". Esto tamén é un feito. O que vemos os pais é que este servizo, que tanto precisamos, corre o perigo, no seu décimo aniversario, de "desaparecer".

Por 1,40 euros/hora contratada ou 2,75 euros/hora solta axúdanlles cos deberes, explícanlles, preparan os exames, reciben apoio en música, inglés, informática, teñen talleres de cociña, obradoiros de manualidades, pintura, xogos, psicomotricidade, excursións, recóllenos no colexio, entréganos ó resto de actividades extraescolares. Esto tamén é un feito. Quen vai prestar este servizo que temos ó prezo que estamos pagando? Qué imos facer cos nosos fillos se non dispoñemos deste servizo? Igual esta cuestión non preocupa, sobre todo aos que non o precisan, e teñen a sorte de poder coidar/facer os deberes/estudar, etc? tódalas tardes cos seus fillos. Será eso? Ou haberá outros motivos? Os que non temos esa sorte, e temos xornadas laborais partidas ou que acaban tarde sí estamos moi preocupados. Esto tamén é un feito. Como é que un servizo de conciliación, según palabras da directiva, vai pasar a ser de acompañamento? Os pais que temos os nosos fillos en Voltereta dende as 14:30 ás 21:00 horas non queremos un servizo de acompañamento, queremos o servizo que teremos ata o 30 de novembro. Esto é un feito. Os pais estamos fartos, e créannos se lles dicimos que se non "percisaramos" este servizo non estariamos aquí, defendendo algo imprescindible para nós.Nós tamén dimitiríamos. E esto tamén é un feito.

*Usuaria do servizo Voltereta.