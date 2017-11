Contra una TVE católica

No quiero una TVE que dé sermones, quiero que dé noticias. No quiero una TVE que emita desde un púlpito, quiero que emita desde la sede de los servicios informativos. No quiero una TVE que adoctrine, predique y haga proselitismo de la única interpretación de la verdad verdadera; quiero que interprete lo que ocurre, si quiere, pero que no ofrezca un único análisis, una única interpretación, una única forma verdadera y universal de entender qué es lo que ocurre. No quiero una TVE tan obsesionada por la pureza dogmática, la unidad doctrinal y la ortodoxia que no nos deje leer con nuestros propios ojos los sagrados acontecimientos. No quiero una TVE que los oculte, los reserve para sí, y a nosotros solo nos ofrezca noticias seleccionadas, elaboradas e interpretadas como Dios y sus intermediarios mandan. No quiero una TVE tan empeñada en salvar nuestras almas y evitar que seamos ovejas descarriadas que nos cuente la realidad correctamente masticada para que no se nos atragante. No quiero una TVE en una peana que predica desde la superioridad moral de quien está convencido de que una palabra suya bastará para sanarnos. No quiero una TVE que nos obligue a ver el "Telediario" como si fuese un sermón de misa. Protesto y reclamo una TVE protestante porque no quiero una TVE paternalista, universal, católica.

Así contó TVE anteayer que Puigdemont se reunió con unos alcaldes catalanes en un acto en Bruselas: "ha atacado al Gobierno", "ha arremetido contra las autoridades europeas" y fue "en tono de mitin electoral". ¿Atacó o se defendió? ¿arremetió o criticó? ¿mitin o convencimiento? Debemos creer a TVE porque no retransmitió el acto y no podemos juzgar lo ocurrido. Igual que la Iglesia Católica reserva la lectura de las Sagradas Escrituras a los doctores mientras los fieles deben atenerse a la masticada interpretación oficial dada en el sermón, TVE impide que los telespectadores leamos los sagrados acontecimientos para que no nos extraviemos y aceptemos la exégesis oficial. Los protestantes que vayan a leer a laSexta, donde Puigdemont atacó y se defendió en directo.

