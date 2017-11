El paseo, no por las nubes, que la lío

Showroom de bodas en O Hío. El restaurante "O Pereiro" acogió el pasado fin de semana el denominado Showroom de Bodas, que viene siendo algo así como "todo para los novios y los invitados". No hacía falta moverse del local para encontrar desde la floristería adecuada para ese día especial, hasta el fotografo más cotizado, pasando por la maquilladora adecuada.

Showroom de bodas en O Hío. El restaurante "O Pereiro" acogió el pasado fin de semana el denominado Showroom de Bodas, que viene siendo algo así como "todo para los novios y los invitados". No hacía falta moverse del local para encontrar desde la floristería adecuada para ese día especial, hasta el fotografo más cotizado, pasando por la maquilladora adecuada.

La tienen liada otra vez en el PSOE de Cangas. Que si hubo plantó a Regades por parte del primero de los socialistas de Cangas, que si no lo hubo, que sí pudieron coincidir al término de la visita a Cangas y se evitaron cual pareja de divorciados, aconsejados por sus abogados. Y es que en ese preciso instante de despedida David Regades estaba acompañado por Eugenio González y Alfredo Iglesias por otro histórico del PSOE, Salías. Veremos lo que sale de aquí, porque el paseo de Eugenio González con el alcalde y Regades por el casco vello no fue precisamente por las nubes. Y un sector se pregunta qué hacía en la comitiva política un trabajador municipal. Hay que agachar las cabezas, porque tiran con bala.

Va a volver la invasión turca y no avisarán

El 112 se volvió a olvidar del Grupo de Emergencias de Protección Civil Cangas. No fue alertado del accidente mortal en la playa de O Sinal y parece que este comportamiento, del que ya advirtió el alcalde, que no podía volver a pasar, se repite con frecuencia inusitada. Van a volver los turcos a invadir Cangas y nadie los va avisar. Así se perderá la localidad. No será necesaria la fuerza.