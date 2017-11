Es que tengo que salir más a bailar. Antes no salía de la noche pero ahora me he creído eso de que mis canas tenían que redimirme de tanto pecado y solo salgo bajo las estrellas si me amenazan. No todos vamos a ser como Julito Alonso "Pescanova", que a sus 86 sigue de marcha y si los jueves está en el Sinatra bailando con los de Con la Venia, los miércoles en la Porchaba a las doce de la mañana y el resto de los días, donde le peta, siempre con su buen humor. La madre que lo parió, cómo aguanta después de tanto barco. Yo, como no trasnocho, me entero por Miro Carballo, con quien tomo cada poco ostras en el " Ostras Pedrín" de la calle Ballesta, que el pasado jueves hizo visita al Sinatra para oír a los de Con la Venia y que nuestro querido Fonseca Moretón interpretó como pocas veces. Se enteró esa noche, tras felicitarle por la exposición de carteles Francisco Mantecón, bienal en la Estación Marítima con más de 1.500 estos días, que le iba a intervenir quirúrgicamente el Dr. Cota de una rodilla. Bueno, pues ya le han dado el alta, está fenomenal, y no ha cambiado su abultada agenda. Felicidades, Fonseca, cariño trianero, bodeguero mayor.

Pero ¿se fue o no el Che?

El Che murió combatiendo en Bolivia hace 50 años pero en Nuestra América dicen que vuelve cuando hace falta, vestido de guerrillero, poeta, ministro cortador de caña, economista, obrero, aviador o teórico de la Revolución. Nos lo contará esta tarde Moncho Leal, del Comité Nacional Gallego Che Guevara. Será a las 20.30 horas en la librería Andel (Camelias 102) tras el documental cubano "Cuando pienso en el Che".

Entre Magar y el flamenco

Yo tenía que elegir, para este sábado, si ir como otros años a la cena de la Fundación Magar en el hotel Los Escudos, o a la que va a haber, aunque privada, tras el espectáculo flamenco que este mismo sábado a las 20.00 horas tenéis en el auditorio municipal. Tenía que elegir entre Magar, exjefe de Fotografía de FARO y amigo de largo, y damas bailaoras con el cuerpo muy flamenco como Reyes Fernández Arroyo, María Rial, Susana del Pozo o Sandra Rica (hija de mis dilectos José Rica y Bea Taboada). Ya lo dice la canción: "Si tuviera que elegir, yo no sé que elegiría, si Magar en plena noche o Reyes Arroyo de día". Bueno, Dios proveerá pero vosotros podéis ir a las 20.00 horas al flamenco y correr después para llegar a la cena de Magar apuntándoos en los teléfonos 600410737 o 986205134. En esta cena no solo contribuís al estudio de la acondroplasia (enanismo), sino que luego tenéis baile, aunque más pop o bolerístico que flamenco.

Para los de Ciencia Ficción

A los que os guste leer ciencia ficción puede interesaros una cita el sábado, a las 20.00 horas, en el café De Catro a Catro con el escritor marinense David Gago Sampedro. Estará acompañado de su presentador, Miguel González Beltrán, y él bautizará en público su libro "El Asalto", segunda entrega de "El Diario de Ertélion", saga englobada entre la fantasía realista/ciencia ficción, basada en unos documentos, recientemente desclasificados, arrojados al espacio desde un planeta ya extinto. Hace un año que publicó "Los guardianes" y ahora?