La oportunidad

A día de hoy, y después de lo padecido por este antiguo Reino en materia de incendios forestales, es posible que no pocos de sus habitantes consideren el pleno que comienza esta mañana en el Parlamento gallego como una excelente oportunidad para, por fin, ponerse a trabajar en un acuerdo que permita la tarea colectiva de acabar con ellos. Claro que, siguiendo la tradición iniciada en 1989 y consolidada en 2005-2006, puedan más los intereses de partido que los del país y los grupos se dediquen a arrancarse la piel a tiras antes que a buscar puntos de encuentro.

Conste que esa oportunidad no se concreta sólo en el terrible episodio de octubre, sino en el hecho de que la próxima convocatoria electoral queda aún lo bastante lejos como para determinar actitudes en la Cámara. No debieran, las municipales, si son la primera cita, ser el motivo para que los diferentes partidos hagan política con minúscula y dediquen sus esfuerzos a desgastar a sus rivales con debates absurdos. Que no solamente son eso, sino que contribuyen a la creciente opinión de que los que en ellos participan puerden el tiempo y se lo hacen perder a otros.

El pesimismo del introito no es infundado ni se basa solo en los precedentes. Hay ya portavoces que anuncian su intención de aprovechar la sesión de control para exigir responsabilidades por los fuegos al presidente de la Xunta, algo a lo que tienen derecho pero que parece absurdo. Al menos tanto como inculpar a los presidentes Pérez Touriño o Fernando González, que lo eran en 2006 y 1989, respectivamente, y que no sirvió más que para convencer a muchos que el monte importaba menos, en el fondo, que los juegos parlamentarios habituales entre profesionales.

En opinión de quien escribe, es el momento para convocar a Galicia entera, por medio de sus representantes legítimos, a un gran Pacto Forestal en el que se contemplen no solo los usos del monte, sino las especies que han de priorizarse, el valor añadido que pueden aportar, la incidencia del cambio climático, el sistema de prevención y extinción y la presencia de los agentes forestales y su refuerzo. Por ejemplo, como la inteligencia que se precisa para facilitar el trabajo del fiscal general, que cree que hay grupos incendiarios pero no lo puede probar.

Se ha dicho que en ese gran pacto, reclamado por todos y aún sin conseguir, debe participar Galicia entera -o sea, desde propietarios privados o comunes hasta los concellos y en general, quien tenga algo que aportar sobre el monte- para que dure con independencia de quien gobierne. Y, con ese objetivo, la Xunta ha de ser flexible en sus posturas y generosa en el diálogo, como la oposición pensar en el país y dejarse de peleas de barriada para fastidiar al que tiene enfrente. La historia demuestra que todo ello es muy improbable, pero la esperanza nunca se pierde.

¿Verdad?