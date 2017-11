El "plantón"

A partir de la idea de que la señora presidenta de la Diputación de Pontevedra tiene derecho a aceptar o no la invitación que se le haga para acudir a algún lugar, habrá que convenir también en que hay invitaciones e invitaciones y argumentos que convencen y otros que no. Y su "plantón" a la que le envió el Parlamento, como a sus otros colegas, para comparecer y explicar su actuación anual y cuentas es de la que no se entiende. Porque no se trata de su presencia en una comisión de fiestas ni en unos juegos florales a lo que se le invita, sino al lugar donde se supone que reside la soberanía popular a la que en casi todo se debe.

Es, naturalmente, una opinión que se expresa desde el respeto a la persona y a la institución, pero de disconformidad con la ausencia y con los argumentos, sobre todo al acusar de hostilidad a sus adversarios, que son mayoría absoluta en la Cámara. Pero describiéndola como "ataques políticos", no personales, que pueden ser justos o injustos, pero que forman parte de su oficio, por el que cobra un buen estipendio. Y en el que, además, hace, y ha hecho, lo mismo -"ataques políticos"- en otros foros, de lo que ahora se queja.

(En este caso es útil no olvidar que la comparecencia, que no es una obligación legal, se estableció durante el gobierno bipartito, cuando la mayoría de las diputaciones estaban a cargo del PP y que, por tanto, fue decisión considerada, con razón o sin ella, un control de la gestión del partido mayoritario en votos, pero no en escaños. Y los presidentes del PP recibieron "ataques políticos" de diferente agresividad, pero, en todo caso, duros, Y sin embargo acudieron porque su presencia formaba parte de ese "riesgo" de crítica que es inherente al ejercicio democrático).

Siempre desde el particular punto de vista de este ciudadano que les escribe, el asunto quizá no sea de los que llaman un "affaire d´Etat", pero tiene su importancia. Entre otros motivos porque resucita el viejo debate acerca de la coordinación de las diputaciones, su control y de su misma existencia. Lo primero fue solicitado por la oposición, e ignorado sistemáticamente por la mayoría, acaso temerosa de que se pudiesen controlar prácticas de clientelismo que, extendidas ya a todos los partidos, pasaron si no al olvido sí a un tercer plano. Seguramente por conveniencia.

En cuanto a la existencia misma de las diputaciones, su desaparición, reclamada desde el PSOE, el BNG y otras fuerzas que ahora las cogobiernan, es asunto aplazado sine die. Se alega para su continuidad la "necesaria ayuda a los municipios pequeños", pero está demostrado que esa ayuda sería más eficaz desde la Xunta directamente y reduciendo el coste y el exagerado número de concellos que existen aquí. Pero eso rompería ciertos usos y costumbres que a todos conviene mantener por la hipótesis de la alternancia. Y por eso la cosa sigue como está.

¿No...?