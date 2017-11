As Cantigas de Martín Códax no eido internacional

Nun artigo escrito polo que subscribe en FARO DE VIGO, o 17-09-1993, dabamos conta do recital xudeu sefardí no Salón Rexio do Círculo Mercantil da nosa cidade da canadense quebequés de Montreal Judith Cohen, etnomusicológa, instrumentista e cantante especializada na canción xudeu sefardí, música medieval e tradicional. Profesora en varias universidades canadenses e americanas é membro da Canadian Society for Musical Traditions. Investiga a compositores das comunidades cristiáns, xudías e musulmáns da Europa Medieval, a música entre os Cripto-xudeus de Portugal así como os cantos e tradicións rurais dos Balcáns, España e Portugal. Na súa teses doutoral analiza as cancións das familias sefardís do Canada francófono (Quebec), e nos seus recitais utiliza un pandeiro galego, a viola de arco medieval, laúd árabe, dulcimer e frauta doce así como outros instrumentos de percusión árabe. Membro fundadora do grupo xudeu español GERINELDO, de fama internacional, traballa Na Carenza conxunto especializado en música medieval formado só por mulleres, no grupo medieval Sanz Cuer e dirixe a Nova Tradicija de polifonías vocais tradicionais . Especializada na interpretación da canción xudeu-española, gravou: "Con Viela e Mochila", "Primavera Selénica" e " Cancións dos Sefardís e os seus veciños", editadas por Tecnosagal (Madrid, 1991, 1992). Profesora nas Universidades de Toronto e York, onde ensina os cantos balcánicos, a música medieval e a xudía.

No programa do recital aludido en Vigo, que fora patrocinado polo Xacobeo 93 (Xunta de Galicia), Judith encetaba con "E irei madr' a Vigo". Titulo que ven do estríbello da Cantiga II das Sete Cantigas d'amigo de Martín Códax. Incluía ademais das Cantigas de Martín Códax, as de Alfonso X o Sabio: "Dized', ¡ay, trobadores!"; "Non sofre Santa María"; "Com'a gran pesar..." as dos Trobadores da Provenza francesa así como, romances e cancións de tradición oral de Galicia, Marrocos e Turquía. A Judith Cohen, tivemos ocasión de coñecela na década dos anos 70, cando investigaba cancións tradicionais en Galicia. De volta no ano 1993, a súa evolución fora sorprendente, conseguindo nesa altura ser unha gran especialista nas cancións medievais.

Con motivo da Chegada do Pergamiño Vindel a Vigo, Henrique Harguindey Banet, catedrático de francés, tradutor e políglota, publicou neste mesmo diario o dia 19-09-2017, o artigo "For Marilyn, Always" (Para Marilyn sempre). Unha historia fermosísima de Willian Rueter, artista plástico e editor en Toronto (Canada), dedicada a súa dona Marilyn. Con esta publicación gañou un dos premios da Canadian Bookbinders Guild. Nun coidado libro resoan as palabras dun poema orixinal de Martín Códax na versión de Rueter, con dous gravados e dos rostros que veñen sendo o mesmo: a amiga e o amado, a amada e o amigo.

Porén, desde que Arguindey soubo da Chegada do Vindel, non parou nas súas investigacións, e recentemente acaba de publicar nun medio dixital (Galicia Confidencial), un outro artigo: "Les sep chants d'ami" (As sete cantigas de amigo) de Martín Códax, traducidas e presentadas por Henri Deluy (Marsella, 1931). Un importante poeta e tradutor francés contemporáneo que ten levado a lingua francesa numerosos poemas desde o alemán, o neerlandés, o checo, o eslovaco, o ruso así como o galego portugués.

En 1986 Deluy publicou baixo a súa dirección o libro: "Trobadours galego-portugais, une antologie (París, 1987), con autores da nosa lírica medieval traducidos por el e por outros poetas franceses. Uns meses antes acababa de publicarse, unha fermosa edición, a súa tradución das Sete Cantigas de Martín Códax (Les sept chants d'ami), e un texto bilingüe galego-francés con gravados de Marc Charpin, publicados por Arec/Royaumont.

Deluy, entusiasmase coas Cantigas de escarnio, pero aínda e maior a súa admiración polas Cantigas de amigo, das cales comenta: "As Cantigas de amigo son a diferenza, son a singularidade fundamental da lírica galego-portuguesa na familia europea dos trobadores e xograres e na historia da poesía, se cadra tamén na da canción. Apropiación e mutación dunha tradición local existente na que a repartición musical dos ritmos goberna a estrutura estrófica do poema, a forma do verso, a súa distribución e as súas técnicas, a cantiga de amigo é un grito do corazón. Un grito inverso do corazón de amor. O trobador fala por e para a muller amada. E ela a que supomos que se expresa. Ela dirixise ao 'amigo', ao 'amado'. O namorado bebe na palabra da súa namorada o propio canto que crea para ela cando se dirixe a el. Con todo os galego portugueses, sen ser os inventores desta inversión, son os únicos que nos propoñen un conxunto tan vasto, tan coherente, tan típico e tan logrado. Tan rebórdante de logro".

*Membro da A. C. Pertenza