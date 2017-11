Que vivan los muertos

La fiesta de Uxío. Fue, sin duda, un día especial y feliz. La gente de la Xerencia Municipal de Urbanismo del Concello de Vigo homenajeó a su compañero Uxío Caamaño por su bien ganada jubilación con una comida en el hotel Tres Luces de esta ciudad. Ahí les veis en desenfadada pose y entre ellos, en la parte inferior derecha y con camisa blanca, el homenajeado. La celebración contó con varias sorpresas, entre ellas las actuaciones de su compañera Nuria Cora y el grupo de música folk de la ETRAD, del que forma parte Uxío, quien no dudó en unirse a ellos con el tambor. Les vamos a dar el premio al buen humor.

Hoy escribo con música de Bach y, dado el día, elijo la Tocata y fuga en Re menor BWV 565l. Hoy es el día en que más flores se venden en España, después del Día de San Valentín. Hoy es el día de Todos los Santos y, cristianos o no, van al cementerio a poner flores por respeto a sus muertos, aunque sea un gesto simbólico que a ellos de poco les valga. Hoy veremos en algún lado una representación de Don Juan Tenorio y comeremos huesos de santo rellenos de yema de huevo dulce o buñuelos rellenos de crema, nata, chocolate o café. Y yo me voy a visitar el sepulcro de Santa Teresa en Alba de Tormes, con perdón. Vivan los muertos (en nuestra memoria).

El cinefórum del Ateneo

No sé si Anxo Cabada, María Xosé Porteiro, Victoria Besada, Ana Fresco, Emilio Zunzunegui, Carlos Bernárdez, Forcadela y demás familia fundadora del aún retoño Ateneo Atlántico de Vigo harán hoy una visita por la paz de los cementerios pero sí puedo afirmar que, tras bautizarse en días pasados con un encendido debate sobre el futuro del MARCO, comienzan este mes su Cineforum. De ese modo los del Ateneo enriquecen el panorama cinéfilo vigués, y se suman al trabajo de ese Cineclub Lumiere que dirige Meli López, que se fundó hace unos 24 años y que era el único espacio de resistencia para amantes del cine con gozosa tertulia. Así que, respetables cinéfilos, los segundos miércoles de cada mes tendréis en los cines Norte la "peli" del Ateneo, que se estrenará el día 8 de noviembre, con Villeneuve, y su "Incendies", de 2011. Lo que queráis saber más llamad a Emilio "Magis" Zunzunegui, 669502678, que lleva esa oficina ateneica.

¡Ay, esos dulces lugares!

Pero a lo que voy es que hoy estamos en un día en el que nos damos más licencias en el mundo de los dulces y a mi me habló la viguesa Carmen Costas (a la que vi nacer, crecer, estudiar Traducción e Interpretación y luego Hostelería en Santiago, enamorándose del mundo de la pastelería) del Atelier. Ése es el nombre del dulce negocio que tiene Diego Caride en la calle San Roque, frente a la iglesia de San Pablo, al que vuelca su experiencia de hábil artesano pastelero con una iniciativa y capacidad creativa que se sitúa en ese alto nivel de jóvenes creadores vigueses de los que ya hablamos. Diego tiene unos 16 años como artesano pastelero y unos seis como formador, y Carmen lo reconoce como una de las referencias en su formación en este terreno. Creo que su pastelería tiene zona infantil, aunque eso ya no me afecte a mí.

Y Tierra y Agua, de Ripalda

Y mi amigo Xosé Lois Ripalda, que fue maestro pasional por tierras de Galicia y estudioso de sus identidades, sacó nuevo libro. Con Tierra y Agua, que hace el número 26 de los publicados, quiere resaltar algo tan importante como nuestro patrimonio etnográfico. Ripalda escribe en el mismo sobre caminos (desde los más primitivos a calzadas romanas y quienes los recorrieron, como afiladores, arrieros...), cruces de aguas (desde pontellas a modernos puentes), construcciones para el agua (desde fuentes a lavaderos, molinos...), ríos y mares (desde pesqueiras a utensilios de pesca). ¡Qué gran esfuerzo, fruto de muchos años de estudios aquí sintetizados!