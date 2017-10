La pupa y el capullo

El "procés" ha hecho pupa a laSexta.

Al principio, laSexta era como las demás cadenas: cambiaba algún programa si un acontecimiento excepcional lo requería. Después empezó a adaptar franjas enteras de su programación. Tanto que la cadena entera pasaba a ser un canal temático centrado en la información si la situación lo requería. Ahora ya sabemos que esto forma parte de un cambio más profundo. La proximidad en los contenidos entre programas es tan grande, la unidad temática es tanta, que los límites entre los espacios se disuelven y licúan, sus órganos y tejidos juveniles se reabsorben, y, bajo el mismo exoesqueleto corporativo de laSexta que le sirve de cubierta protectora, la cadena reorganiza su estructura interior, deja atrás su anterior apariencia y se convierte en algo diferente a lo que había sido antes.

Con el desafío soberanista, el anuncio de referéndum, el 1-O, la proclamación de independencia que parece la proclamación del principio de incertidumbre, la secesión, el 155, laSexta va de récord en récord de audiencia, de victoria en victoria en impacto social, de éxito en éxito con su modelo televisivo ágil, moldeable, casi líquido. Hay días en que es la cadena más vista del día, colocando tres espacios entre los cinco más seguidos. Y esto ocurre porque el culebrón informativo catalán ha hecho una pupa enorme a laSexta, una pupa como no se había visto en televisión.

LaSexta abandona su estado larvario y se hace adulta. Sus programas se reorganizan. Ayer tomó forma un "Al rojo vivo: Objetivo Cataluña", pero mañana puede surgir "Más vale salvados tarde en laSexta noche". No sabemos cómo será cuando termine la metamorfosis y eche a volar, pero sí que laSexta no tendrá la competencia informativa de la tele pública: un demoledor informe del Consejo de Informativos sobre la mala praxis de TVE en el conflicto catalán es ignorado el presidente de la Corporación, José Antonio Sánchez. ¡Dice que no lo leyó porque tiene mucho trabajo! Así que mientras el "procés" ha hecho pupa a laSexta, en RTVE siguen en fase de capullo.

www.antoniorico.es