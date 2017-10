El "ejército"

A falta de una lectura sosegada de las ponencias aprobadas y el pertinente análisis de los perfiles de quienes a partir de ahora conformarán el equipo de gobierno del PSdeG/PSOE, parece posible deducir que en su nueva estructura los socialistas gallegos han optado por el minifundio. La decisión de la dirección que llega para "descentralizar" más el poder es, además del cumplimiento de una de las promesas del señor Caballero (don Gonzalo), quizá -interpretado por algunos- el episodio precursor de futuras batallas internas.

En ese sentido podría interpretarse la muy poco afortunada -en opinón de quien escribe- definición de "ejército" que le ha dado el ya secretario general a su organización, en una frase que recuerda a alguna de Kerensky, lo que tampoco es muy buen augurio. Pero sea como fuere, en política no conviene fiarse de las proclamas, porque está demostrado que pocas se cumplen y menos aquellas que exhortan a la fraternidad con los vencidos que los vencedores antes de entrar a degüello. Ni, por supuesto, de la idea según la cual las heridas se curan en los congresos.

En el PSdeG/PSOE hay bastantes heridas, y este fin de semana se estuvo lejos de firmar -pese a los consejos de los ex/presidentes señores Fernando González y Emilio Pérez Touriño- no ya tratados de paz, sino siquiera armisticios. Y eso acaba pagándose caro. Por otra parte, resultan también extremadamente difíciles de cumplir las idílicas llamadas a la igualdad interna de la nueva dirección. Nada que objetar desde el punto de vista teórico si habla de semejanza de derechos y democratización interna, pero no le va a ser sencillo -ni justo- tratar por igual a quienes no lo son.

Si se permite un ejemplo, parece obvio que a la hora de las listas, o de los nombramientos futuros, no sean consideradas del mismo modo Vigo o Santiago, verbigratia. Porque a pesar de que ésta es la capital de Galicia y merece siempre atención, aquella es el baluarte del socialismo en el noroeste, y los diferentes pesos y medidas que en el pasado causaron perjuicio en la primera aún perviven, y la nueva dirección debería tenerlo en cuenta. No para establecer privilegios, sino para reparar injusticias históricas que han provocado severos perjuicios.

Dicho eso, quizá no estorbe una reflexión acerca de la renovación, que ha de ser distinta a la exclusión o a la marginación y que debe condicionarse al mérito, no a la docilidad; lo que se apunta no como consejo, que seguramente no se necesita, sino como punto de vista que no tiene por qué compartirse. Pero sería absurdo restar importancia al abierto enfrentamiento que existe entre los Caballero -Gonzalo y Abel- pese a que el secretario general puso evidente cuidado al referirse al alcalde de Vigo. Pero la diplomacia no es igual que la amistad y no siempre la favorece. Acaso por eso don Gonzalo aludió al "ejército", aunque no deba olvidar Waterloo.

¿Eh??