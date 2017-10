Harakiri en Cataluña

Ponerse a escribir un artículo cuando a lo largo de meses se ha venido escuchando alocuciones de distintos signos, leído opiniones, contemplando tertulias y asistiendo a manifestaciones de Tirios y Troyanos puede resultar redundante ya que hemos presenciado de todo; no obstante esto y dada la gravedad del momento que vivimos casi es un deber cívico y ciudadano tratar de aportar algo que pueda sumar o crear opinión.

Los golpistas han perpetrado no en sus abdómenes (alguno de ellos orondo) sino en la Sociedad Catalana el sacrificio de una autoinmolación en forma de "harakiri" que amenaza con eviscerar los intestinos sociales y económicos duramente conseguidos, y lo han hecho de manera cobarde y sinuosa preservando esas barrigas tan bien nutridas haciendo una votación escapista de responsabilidades para ponerse a salvo o al menos intentarlo de la inhabilitación política a todas luces lógica desde el sentido común pero que puede colisionar con unos derechos legales en los que se amparan aunque ellos mismos conculquen sus principios; paradojas de las leyes.

El Estado de Derecho ha tenido una reacción impecable aunque tardía, pero ello no es ya pretexto para restarle todo el apoyo posible desde la ciudadanía, han promulgado el 155 de la Constitución y la Fiscalía General del Estado presenta pliego de cargos contra los golpistas y aquí volvemos ahora al debate del como y de que forma.

Se anuncia también cita electoral para el 21 de diciembre y supongo que aunque a mí personalmente me parece prematura la convocatoria habrá motivos y obligados consensos políticos que hayan determinado a Rajoy a tratar de volver a la normalidad cuanto antes. El riesgo de la prisa puede estar en que la Ley no llegue a tiempo de impedir que personajes como Junqueras pueda soñar con presentarse a las elecciones e incluso a poder ganarlas dado el clima de la calle en Cataluña. Ese escenario sería una aberración infumable aunque pudiera ser legal y de un costo difícil de asumir para el Estado; como la película de Garci, "Volver a empezar".

Estamos pues ante un golpe, una respuesta, un escenario de aplicación, una convocatoria electoral y la aplicación de la Ley con poco tiempo para poder sacar de la escena política a los sediciosos sin conculcar sus derechos fundamentales.

A lo largo de todo este tiempo he venido leyendo a muchos hombres y mujeres que han sido y siguen siendo relevantes en el panorama político social y jurídico. Creo que la mente humana debe de ser permeable para poder entender los distintos ángulos y enfoques de un problema capital como el que nos ocupa y buscar los puntos de entendimiento que enriquezcan la capacidad de analizar los problemas de esta magnitud y trascendencia. La Historia nos enseña muchas cosas pero una de ellas, que he mantenido en algún otro artículo, es que sin la Ley, cualquier Democracia o Estado de Derecho se desvanece y desvirtúa hasta el punto de perjudicar gravemente a los ciudadanos y el no hacerla cumplir permitiendo el "Fraude de ley" acarrea funestas consecuencias. Permitir que los golpistas puedan participar en un proceso electoral es un "Fraude de Ley" y además una temeridad que volverá a pagar el pueblo de Cataluña; debe evitarse con la Ley en la mano y que el órgano competente trabaje a destajo para poder impedirlo en tiempo y forma.

De todo lo leído debo destacar un artículo publicado en la página 32 de la Revista Tiempo y que firma Alfonso Guerra. Es claro, rotundo y preciso. Muy en la línea de este político controvertido pero honesto que fue uno de los baluartes de nuestra Transición Política de la Dictadura a la Democracia; hago mías sus palabras finales y no son plagio sino una reseña obligada a la bibliografía: "La única forma de salvar la dignidad de Cataluña ( añadiré que de España también) es sacar de sus despachos a la camarilla de delincuentes que hoy ocupan los puestos de mando de la Generalitat".

Gracias a Dios que parece que el Gobierno ya lo entendió y el PSOE también.