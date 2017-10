Gil Robles por medio

José María Gil Robles, el líder legendario de la histórica CEDA, aportó con su presencia un plus de politización a un asunto ya politizado en su origen. El prestigioso letrado no solo no cobró un céntimo por su defensa a José Ángel García Canals, un mero auxiliar de la delegación de la CAT en Pontevedra que no podía correr con una minuta tan elevada, sino que incluso pagó de su bolsillo todos los gastos de desplazamiento, estancia y manutención.

Gil Robles quiso estar en aquella pomada a cualquier precio y estudió el caso Reace a fondo, hasta que consiguió hacerse una idea aproximada de que era lo que había pasado y quien era quien en todo el affaire.

Aunque el letrado no logró probar su tesis, sacó provecho de su hábil interrogatorio a Mª del Carmen Babiano Hernández, la secretaria pantalla de una oficina fantasma en Madrid, quien por orden de Isidro Suárez entregó cantidades importantes en el Ministerio de Comercio, a cuyo frente estaba Enrique Fontana Codina, anterior secretario general de la CAT? La sentencia dejó a Gil Robles un sabor agridulce, pero no admitió su derrota.