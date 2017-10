La función ha terminado

Ignoro la ideología y la obra de Anna Maruny, la actriz que protagonizó Help Catalonia, más allá de lo publicado en los periódicos después de conocerse su participación en un vídeo propagandístico producido por Òmnium Cultural con la intención de presentar Cataluña al mundo como un pueblo oprimido. Aunque no era difícil presagiar el linchamiento que esta joven iba a sufrir una vez colocaran su nombre bajo su rostro y las piedras fueran repartidas entre los perseguidores anónimos, siempre dispuestos a formar parte de acosos y boicots disponibles con los que distraerse las tediosas tardes de otoño. Especialmente cuando su existencia revelaba contradicciones difíciles de asimilar en unos tiempos en los que no caben los matices. Como la de ser una joven políglota educada también en el extranjero, con más vocación artística que política, más interesada en el teatro de Shakespeare que en pegar carteles de Arran o de Joventuts d'Esquerra por las calles de Girona.

De ahí que muchos no comprendan que se haya puesto al servicio de una causa con la cual no parece simpatizar tanto. Al menos no con la pasión patriótica que se le presupone a alguien que está dispuesto a sollozar delante de una cámara para alcanzar unos objetivos de semejante transcendencia. Pero que ella estuviera haciendo "su trabajo", como si se tratara de otro cortometraje susceptible de ser añadido en el currículum, y no un genuino ejercicio de militancia, supondría asimismo una muestra de honestidad profesional que no hemos podido encontrar en todos los ámbitos donde el proceso fue promocionado. Los hubo quienes, utilizando los recursos facilitados por las instituciones, plantearon esto como una operación narrativa gracias a la cual el discurso independentista acabaría ocupando inexorablemente un espacio en la agenda de activistas, estados soberanos y organizaciones supranacionales, convirtiendo la historia en un blockbuster que se instaló tanto tiempo en las portadas de los diarios que ni una crisis nuclear pudo eclipsar su omnipresencia mediática.

Esa que permitía a Puigdemont poner tableros de ajedrez en Twitter, suministrándole misterio a la performance, hasta que, tras hacer un amago de pactismo convergente, fue acusado de traidor por los fingidos correligionarios que no le seguían a él -político tan transitorio como la ley que pretenden aplicar tras declarar la independencia en secreto- debido a su sólido liderazgo durante la crisis más importante de la democracia. Sino por lo útil que resultaba el hombre como paradigma de una coalición improbable capaz de unir a la derecha neoliberal y a la izquierda anticapitalista para dibujar parlamentariamente un pueblo homogéneo al que habría que amputarle una mitad. Solo entonces se decidió transformar la farsa en tragedia. Al final pagarán los mismos de siempre. Los que se sumaron a esta aventura de buena fe y los que fueron apartados del proyecto nacional. Audiencia a la que parecía dirigirse Junqueras en las escaleras del Parlament apelando a los valores cristianos mientras sonreían los diputados de la CUP. Las verdaderas víctimas de un 155 aprobado entre insensatas ovaciones taurinas. Aquellos que, como Maruny, se ajustaron a sus perfiles laborales y procuraron seguir con sus carreras. No como otros, supuestos servidores públicos, que produjeron un drama cuyos costes, esto sí, tendrán que ser asumidos por todos sin excepción.