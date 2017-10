Adicto al "procés"

A ver, que yo esto del procés lo dejo cuando quiera. ¿Qué creéis, que no? Hombre, bueno, yo controlo. Yo no soy como esos yonquis de la política que llevan dos meses pegados noche y día al canal 24 Horas, a la Sexta, que no saben hablar de otra cosa, que van por la calle con los auriculares puestos pero no escuchan su playlist favorita sino Onda Cero. Es cierto que llevo dos meses pegado noche y día al canal 24 Horas, a la Sexta, que no sé hablar de otra cosa, que voy por la calle con los auriculares puestos pero no escucho mi playlist favorita sino Onda Cero. Pero yo es porque quiero. No es porque yo sea un adicto.

Vale, admito que últimamente se me ha ido un poco la mano. Tampoco es para ponerse así. Mi novia el otro día puso el grito en el cielo porque durante la cena romántica por su cumpleaños puse de fondo "La Sexta Noche". Como una loca. Qué exagerada. Es verdad que el 2 de octubre ya había agotado el contrato mensual del móvil porque suelo ir por la calle viendo "Los desayunos de TVE" tirando de datos. Pero es que las compañías mucha publicidad, mucha publicidad, pero luego sólo te dan 100 gigas de nada. Y lo de que dejé sin comer a mi hija pequeña por negligencia es una tergiversación. El pasado jueves no hice la compra ni le preparé comida, vale, pero no fue por estar enganchado a "Al rojo vivo". En todas partes dicen que un día de ayuno de vez en cuando es bueno para la salud. Yo controlo. No soy un adicto.

Y para demostrarlo ahora mismo voy a apagar la televisión. Ahora mismo. Están Rusiñol, y Montesinos, y Escolar, debatiendo sobre la DUI. Pero me da igual. Ahora mismo me levanto y la apago. Bueno, ahora no, pero dentro de cinco minutos. O diez como mucho. En la próxima pausa publicitaria apago la tele seguro. Hombre, bah, yo el procés lo dejo cuando quiero. Me gusta la política, es verdad, pero la dejo cuando me apetezca. Yo controlo, tíos. Y calláos un poco, que no me estáis dejando oír a Inés Arrimadas.

www.antoniorico.es