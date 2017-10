Figueiró con Andrea Pousa

¡Bien por Andrea! Me gustó Andrea Pousa , desde que la oí cantar en un vídeo hace al menos siete u ocho años en ese grupo Sueños de Calíope, dirigido por Giussepe Pérez, con el que se estrenó sobre las tablas. Me gustó a tal punto que empezamos a escribir de ella cuando, como el coronel de García Márquez, no tenía aún quien la escribiera. Hoy Andrea (hermana de Antía), tras muy buenos espectáculos con el Bruxo Queimán que la llevaron por muchos escenarios (el último, México, aunque se suspendió por el terremoto), se estrena otra vez pero en solitario, con su actuación en el García Barbón. A Andrea la conocí en persona en 2010, cuando los goianeses Mané Villa y Juan Peixoto me llevaron a tomar huevo fritos con patatas a la estupenda tapería La Carla, en el Figueiró de Tomiño, que regentan su padre, Miro Pousa, y su madre, Elena Guerrero, y allí me convencí de que ella tenía ese pulso artístico que le había supuesto cuando apostamos por ella al verla y oírla en vídeo. Pues también los tomiñeses la sienten suya, y hoy su padre fletó un autobús con 55 personas, entre ellas Dulce Melo, la dueña y señora de Mané, que saldrá desde Figueiró y su plaza do Telleiro por la tarde, igual que saldrá por otra vía gente de la Corporación municipal con su alcaldesa, Sandra González , "BB", en medio. Lo de "BB" le vine por bella y brava. ¡Ánimo, Andrea!

Desmadre en el Sinatra Club

Si Andrea Pousa actúa a las 20.30, los de Con la Venia se entregarán a las masas que les siguen e idolatran a las 23.00 horas en el Sinatra bar, antiguo Telmo's. Y es que la coctelería Sinatra, donde actúan todos los jueves, cumple un año y hoy me dice el rockero hostelero Juanjo Treus que lo harán con un invitado especial, que vete tú a saber quién es. Incluso yo, que no sé cantar, había quedado en acompañarles en un tema pero, maldita sea, tengo que salir a las afueras de Galicia. El viernes, 27, Beny y Gonzalo estarán con su grupo Alféizar para repasar un repertorio lleno de himnos. El sábado 28, fiesta de la tuerca y el tornillo, donde quienes encuentren su rosca ideal se podrán jurar amor eterno. ¡Y el martes 31, la actuación de Bafana Bafana, que versionarán clásicos del pop/rock de los 80 y 90 destrozando la música a su paso!

Y con Telmos, que inaugura

Y ya que os hablé del antiguo Telmo's, hoy Sinatra. Comimos el otro día con Telmo Domínguez , bien conocido antaño como empresario de la noche cuyos problemas con la Administración salda ahora con éxito. Telmo no sabe parar y puso la primera piedra de un proyecto hostelero cuya primera parte es ya realidad: la reinauguración de Los Molinos, Café-Restaurante-Bocatería abierto en Mos-Petelos, Lugar Balteiro, 55 salida de Sanguiñeda, y próximamente allí una discoteca temática de los años 70 con música de Dyango, Mochi, Camilo Sexto, Albert Hammond..., así como un hotel. Me dice Telmo que es un proyecto honrado y laborioso para llevar arriba los tiempos, como decía Bob Dylan. Para celebrarlo, comimos unos cuantos en el Carboente de Compostela, 19, que lleva muy bien mi vecino Roberto Garrido. Arroz de marisco como eje central pero antes unas delicadezas que señalan que este local, si domina la cocina tradicional, no menos la de autor. Telmo muy sobrio porque a ello le obliga la enfermedad que padece, pero igual de humor e ingenio, y ganas de trabajar, que en eso es obsesivo.