A estas alturas, si éste fuera un país con un oficio político tan serio como se merecen sus habitantes, y el "patriotismo" que algunos predican existiese de verdad, hace ya tiempo que alguien -sobre todo en el Parlamento- habría formado una comisión de "expertos" para analizar y buscar solución al problema más grave de Galicia. Que así lo definió en este periódico el presidente de la Fundación Barrié refiriéndose a la crisis demográfica. Y que no solo tiene razón, sino que la expresa en términos de alarma general, reclamando una serie de medidas más que urgentes.

Don José María, que no es un pesimista como parecen algunos otros referentes de la sociedad gallega, no solo cree que hay solución sino que las señala, como por ejemplo el caso de Irlanda, y reclama la intervención de organismos internacionales que fueron de los primeros en dar la alerta, como la UE, y pide a los Gobiernos español y autonómico una serie de medidas inmediatas de ayudas, ventajas fiscales y promoción de la natalidad, además de facilidades para la promoción del retorno de inmigrantes que en su día se fueron empujados por la crisis.

Quien avisa no solo no es traidor, sino que sí encaja en esa definición de patriota que, a pesar de que algunos la han sectarizado, sigue siendo un referente de honestidad y coherencia con el país al que se pertenece y se sirve. Y el presidente de la Fundación Barrié conecta, y de lleno, con quienes han propuesto en serio una serie de medidas que, sin embargo, no acaban de arrancar, acaso por la irresponsabilidad endémica de una oposición que insiste en denunciar los efectos de la despoblación pero se niega a colaborar con los gobiernos para buscar remedios.

Y es verdad que esta Xunta lo ha intentado más que otras con un plan que, mejorable como todo, fue llevado a la Cámara durante la legislatura anterior y se rechazó por los grupos que entonces formaban eso que llaman "la izquierda" y que las más de las veces debería denominarse "la obstrucción". Su rechazo pudo haber sido soslayado por la mayoría absoluta del PP, pero éste, con el cierto complejo de inferioridad que tienen los conservadores hasta cuando ganan, no se decidió a sacarlo adelante. Pero no faltan opiniones que respaldaron el impasse. En todo caso, parece obvio que una cuestión de ese calado requiere un acuerdo que blinde las medidas que se adopten de cara al futuro, sea quien fuere el gobierno encargado de aplicarlas o de adaptarlas a futuras circunstancias.

Ese acuerdo urge, porque la demografía gallega sigue cayendo y el tiempo de las soluciones se acorta. Y porque además esa crisis incide en otros problemas, algunos tan actuales como el de que la despoblación facilita el abandono del rural y éste los incendios forestales que han asolado el país y debilitan sectores claves como el lácteo. La ausencia de ese pacto obliga a pensar que algunos de los que lo rechazan sin discutirlo siquiera se encuentran a gusto en esa nefasta teoría del "cuanto peor, mejor" que nadie puede justificarar con el disfraz del "patriotismo". Al contrario.

