Defensa del diálogo

El diálogo es siempre la opción más deseable para solucionar los conflictos. Me estoy refiriendo, por supuesto, al enfrentamiento entre Bertín Osborne y Arévalo. Al parecer uno publicó en sus redes sociales no sé qué fotos... el otro le pidió que las quitase? dejaron de hablarse? Total, que Bertín ha decidido prescindir a partir de ahora de las intervenciones que Arévalo hacía en "Esta casa es mía y tuya". Tenéis que hablar. Sentaros y hablar. Escucharos sin condiciones previas a sabiendas de que los dos tendréis que ceder en vuestras posturas.

Y si hace falta, recurrid a un mediador. Me estoy refiriendo, claro está, al enfrentamiento entre Bertín Osborne y Arévalo. Por ejemplo, Telecinco. Muchos programas de la cadena de Mediaset demuestran a diario que el diálogo resuelve los conflictos entre las personas. Gran Hermano, cualquiera de los Sálvames, Mujeres y Hombres y Viceversa. En todos ellos vemos constantemente cómo personas que se encontraban enfrentadas dialogan serena y respetuosamente llegando a acuerdos de progreso y entendimiento. Si alguien aún no tiene claro si hablar resuelve las cosas debería sintonizar Telecinco, cadena en donde no paran de hablar y de resolver cosas. Seguro que Jorge Javier se ofrece para tan necesaria intermediación.

Y si todo falla nos veremos abocados inevitablemente al referéndum pactado. Me estoy refiriendo, obviamente, al enfrentamiento entre Bertín Osborne y Arévalo. El pueblo tendrá que pronunciarse acerca de si fue correcto o no colgar esas fotos en Twitter, lo que inevitablemente traerá división social, familias rotas que dejarán de hablarse, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Es por ello que os pedimos desescalar la tensión y dialoguizar las divergencias. Bertín, Arévalo, si os pusisteis de acuerdo en la Transición para repartiros la peor canción melódica y los peores chistes, ¿cómo no vais a poder hacerlo también ahora para poder volver a aparecer juntos en el peor programa de televisión?

