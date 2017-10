¿Será verdad que le llega su año en 2018?

Cerca de 5 millones de euros, dicen, van a ser invertidos el próximo año por la Xunta de Galicia en mejorar el saneamiento de la Ría, especificando que se trata de ampliar y mejorar la actual "revolvedora" (quiero decir, depuradora) y el emisario por el que deberían ir las aguas, casi limpias, hacia el mar. Que la EDAR de Placeres tiene que ser mejorada para que ejerza la función que se le supone y de verdad, y se eliminen en lo posible sus efectos mal-olorosos, es una realidad y una esperanza de quienes vivivimos en las márgenes de toda la ría a la que llegan ahora los residuos de ciudades, pueblos y núcleos urbanos o rurales con las incorporaciones de los nuevos alcantarillados y saneamientos que, en la mayoría de los casos, no respetan la separación de aguas fecales y pluviales, como debería ser. Lo del emisario ya me produce mas urticaria porque, por lo que hemos podido saber desde hace tiempo, se trata de prolongarlo "un poco más" para colocar su "boca" a una mayor profundidad. Lo peligroso es que prolongarlo "un poco más" será ponerlo frente a las playas de Portocelo o Mogor y ya pueden estar muy seguros de que no chafarán la habitual y contrastada pureza de las aguas que dan prestigio a tan utilizados arenales porque, así, sería peor remedio que la enfermedad. La mejora de este servicio es absolutamente imprescindible pero? "a modiño Wladimir" que diría Balán.

